Procuraduría pide hasta 12 años de prisión para cerebros de Interbolsa

La Procuraduría solicitó este viernes una condena de 12 años y 8 meses de prisión contra Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo Botero, quienes aceptaron su responsabilidad en el millonario desfalco a Interbolsa.

El fraude, según la investigación, involucró más de 330.000 millones de pesos en captaciones ilegales.



“Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo Botero fueron los celebros del descalabro bursátil que afectó de manera grave la economía del país, que afectó la confianza y a un número importante de ciudadanos”, dijo el representante del Ministerio Público ante el juez 48 penal de conocimiento, que lleva el proceso.



"No podemos olvidar que Interbolsa era la principal corredora de bolsa del mercado bursátil colombiano. (Ortiz y Jaramillo) crearon un grupo empresarial para mover millonarios recursos que habían sido entregados por más de mil inversionistas y así evitar los controles de las autoridades nacionales”, agregó. La Procuraduría además señaló que “la forma en la que se desplegó esta conducta por estos ciudadanos da cuenta que se trata de una organización criminal de cuello blanco”.



Sobre Ricardo Emilio Martínez, otro de los implicados, el Ministerio Público consideró que él no fue el ‘cerebro’ del

desfalco: “su participación no puede equilibrarse con quienes estaban al frente y maquinaron todo este ejercicio”. Por esta razón pidió que la pena contra él sea de 8 años de prisión.



Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Ricardo Emilio Martínez, presos en la cárcel La Picota, aceptaron los cargos de concierto para delinquir, estafa agravada y masiva, manipulación fraudulenta de especie. Por lo que pueden recibir una rebaja de hasta mitad de la pena.



En la audiencia, que duró cerca de 5 horas, la Fiscalía no habló puntualmente de la condena para Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. La fiscal delegada Alexandra Ladino, quien lleva el proceso, señaló que en el caso de Ricardo Martínez solicitaba que una rebaja de pena considerando que ha colaborado en la investigación . “Él ha sido favorecido con un principio de oportunidad por la colaboración que ha prestado frente a otro de los delitos (captación masiva de dineros), él servirá de testigo en el juicio oral en relación con las demás personas vinculadas en este proceso penal”, dijo. La Fiscalía solicitó contra Martínez una pena de 8 años y siete meses.

Por su parte, los abogados de Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Ricardo Martínez solicitaron que se les otorgue casa por cárcel.

Luego de escuchar a las distintas partes en el proceso, el juez 48 penal de conocimiento suspendió la lectura del fallo contra los tres implicados y quedó para el próximo 31 de marzo.

La investigación

La Fiscalía sostuvo que Ortiz y Jaramillo crearon un entramado empresarial para mover esos millonarios recursos que habían sido entregados por 1.027 inversionistas, y así evadir los controles de las autoridades nacionales. Para eso habrían usado más de ocho empresas en Colombia, Panamá, Bahamas y Curazao, en las que aparecían como directivos, dueños o funcionarios.



En las firmas Premium Capital Investment Advisors, Colombiana de Capitales, Premium Capital Appreciation Fund e Interturis –establecida en un paraíso fiscal– aparecen los nombres de Ortiz y Jaramillo como accionistas.

Esas empresas, dice la Fiscalía, hacen parte del entramado para “confundir a las autoridades” con el fin de desviar los recursos de los inversionistas.

En cuanto a la captación ilegal, el ente investigador señaló que a Valores Incorporados y Renta Folio, que no tenían autorización para recibir dinero del público, ingresaron recursos de más de 100 personas que fueron a parar a una caja fuerte ubicada en la sede de Interbolsa. Por esa vía habrían recibido 3.106 millones de pesos, un millón de dólares y 13.000 euros.

La otra modalidad detectada por la Fiscalía quedó en evidencia, según explicó la fiscal, por información entregada por las autoridades de las Islas Vírgenes, en donde está ubicada Interturis. A esa empresa, que tampoco tenía autorización para recibir fondos, habría ingresado dinero de 134 clientes.

