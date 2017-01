Padres de Rafael Uribe Noguera se negaron a declarar en la Fiscalía

La última semana de diciembre la Fiscalía notificó a los padres de Rafael Uribe Noguera para que asistieran a una audiencia de declaración en el caso que se adelanta contra su hijo por la muerte y violación de la menor Yuliana Samboní.

Fuentes cercanas a la familia Uribe Noguera confirmaron el envío de la carta por parte del ente acusador, y aseguraron que tanto María Isabel Noguera como Rafael Uribe -padres del investigado- se abstuvieron de responder al llamado de la Fiscalía acogiéndose al derecho a no autoincriminarse. La citación estaba prevista para la primera semana de enero.

Es importante señalar que los padres no están obligados a declarar en contra de sus hijos.

Este miércoles justamente se cumple un mes del crimen que estremeció al país y que ha tenido varios protagonistas. Aparte de Rafael Uribe Noguera, quien ya se declaró culpable de los delitos cometidos contra Yuliana, también están siendo investigados sus dos hermanos Catalina y Francisco, a quienes el martes un juez les prohibió salir del país y quienes, según la Fiscalía, entorpecieron la labor investigativa del caso.

El Ministerio Público resaltó que aunque no procede la privación de la libertad por el delito que se imputa a los dos hermanos, sí es necesaria la medida de no permitirles salir del país.

“La gente sale del país y después no vuelve. Dice que no tiene garantías para regresar o que es perseguido y no vuelve, y en eso la Fiscalía tiene razón”, agregó.

El próximo 11 de enero está prevista la audiencia de acusación contra el presunto criminal, quien puede enfrentar una condena hasta de 60 años.

