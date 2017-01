Hermanos de Rafael Uribe Noguera no podrán salir de Colombia

Nueve horas duró la audiencia de imputación de cargos por el delito de favorecimiento, contra Francisco y Catalina Uribe Noguera, quienes no podrán salir del país por orden del juez 68 de control de garantías de Bogotá.

Los hermanos de Rafael Uribe Noguera, responsable del secuestro, violación y homicidio hace un mes de la niña Yuliana Samboní, fueron cobijados con esta medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad, por solicitud de la fiscal encargada del caso, María Lorenza del Castillo, al considerar que podrían obstruir la justicia y no comparecer en las diligencias judiciales.

“Se han adelantado acciones por parte de ellos para evitar que las autoridades cumplan con su función y atiendan oportunamente de primera mano la escena de los hechos. Francisco y Catalina desde un primer momento emprendieron acciones para obstruir la justicia”, aseguró la fiscal Castillo, que fue delegada para continuar con el proceso, en reemplazo de la fiscal 121 de la Unidad de Vida, pues ella no pidió medida de aseguramiento contra los hermanos Uribe Noguera.

La defensa de los hermanos Uribe apeló la medida y señaló “que la Fiscalía construyó argumentos con baches en el tiempo” y que “son argumentos mentirosos”. (Además: Fiscalía: Uribe Noguera intentó llevar a Yuliana a otro apartamento)

La fiscal relató detalles en los que basó la imputación de cargos y señaló que la falta de los hermanos Uribe fue el “favorecimiento respecto al entorpecimiento a la labor investigativa”.

La fiscal insistió en la negligencia de ambos para avisar a las autoridades: “Francisco y Catalina sabían que tanto Rafael y la camioneta eran buscados por el secuestro de una menor (...) Ellos decidieron de su propia mano llegar al lugar de los hechos cuando debieron ser las autoridades, y de esa manera garantizar que la verdad de los hechos se conociera. Sabían que había ocurrido un secuestro desde tempranas horas, y ese tema pareció no importar”.

Para la Fiscalía, no es entendible que los hermanos hubieran localizado a Rafael, estuvieran cerca de hora y media con él y no hubieran dado aviso al Gaula.

“Tanto el señor Francisco como Catalina, con todo el conocimiento que tenían relacionado con el secuestro, impidieron de manera voluntaria que al lugar de la escena ingresara el Gaula antes que ellos”, dijo la Fiscal, y agregó: “Lo que ocurrió allí y lo que aconteció durante el tiempo que ellos permanecieron en el lugar solamente lo saben ellos”.

El ente acusador puntualizó que cuando Francisco vio el zapato blanco de la menor en la camioneta debió haberles avisado a las autoridades y no “actuar deliberadamente e ingresar al apartamento”.

El representante de la Procuraduría se declaró de acuerdo con la posición de la Fiscalía al señalar que los hermanos Uribe sí buscaron eludir a la justicia para proteger al hermano. El Ministerio Público resaltó que aunque no procede la privación de la libertad por el delito que se imputa, sí es necesaria la medida de no permitirles salir del país.

“La gente sale del país y después no vuelve. Dice que no tiene garantías para regresar o que es perseguido y no vuelve, y en eso la Fiscalía tiene razón”, agregó.

Para el 11 de enero está prevista la audiencia de acusación contra Rafael Uribe, quien aceptó el crimen de la niña Yuliana Samboní y puede enfrentar una condena hasta de 60 años.

JUSTICIA