García Arizabaleta sí le pasó al teléfono a Álvaro Uribe

El senador Álvaro Uribe Vélez finalmente logró que Daniel García Arizabaleta empezara a revelar cuál fue su rol en los pagos por debajo de la mesa que la multinacional Odebrecht en la campaña a la presidencia de Óscar Iván Zuluaga.

Uribe, quien ya le había pedido al comité de ética de su partido que investigara a la campaña de Zuluaga, le entregó declaraciones a la FM en donde lo interrogaron sobre la revelación de EL TIEMPO de que García Arizabaleta fue el cuarto pasajero del vuelo a Brasil en el que se contactó al estratega 'Duda' Mendonça, eslabón de los sobornos de Odebrecht.

Uribe dijo que García Arizabaleta le admitió que trabajó para Odebrecht de 2010 a 2013, aunque no especificó cuáles eran sus funciones. Según estableció EL TIEMPO, García fue contratado como enlace para asesora la multinacional con "trámites ante el Estado".

García también le dijo a Uribe que su pasaje y estadía en el hotel se lo pagó Odebrecht, aunque para ese momento era director de la campaña de Zuluaga. Según ha dicho el propio candidato, los otros tres desplazamientos -el de Óscar Iván Zuluga, el de su hijo David y el del senador Iván Duque- los pagó la campaña. (Lea también: Contundente la defensa de Álvaro Uribe a Iván Duque)

“Le pregunté cuántos viajes hizo y me dijo uno, el que se conoce, lo otro no es cierto. Me dijo que no participó en nada de lo económico, que ese día examinaron el tema publicitario", reveló Uribe.

Y en declaraciones a otros medios, agregó que "si se confirma en todo esto que lo que ha dicho el doctor Óscar Iván es verdad, como yo lo creo, aquí lo que hubo es otro intento de asalto a él. Si por esa desafortuna llegare a ser cierto que esa plata le dio Odebrecht a la campaña y él fue informado, sería muy grave y estoy seguro que él, que es una persona responsable, tomaría las decisiones políticas pertinentes", le dijo a Blu Radio. (Además: Óscar Iván Zuluaga pide poner lupa a su director de campaña)

