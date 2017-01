Fiscalía revisará versión de 'Duda' sobre asesoría a Zuluaga y giro de Odebrecht

Altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación le confirmaron a EL TIEMPO que van a revisar de inmediato las declaraciones que el estratega político José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como ‘Duda’, le dio al Ministerio Público Federal (la Fiscalía brasileña) sobre pagos de Odebrecht a la campaña a la presidencia de Óscar Iván Zuluaga, en el 2014.



Tal como lo anticipó este diario, retomando una publicación de la revista aliada Veja, el experto en mercadeo político reveló que se reunió en São Paulo con David Zuluaga, hijo del excandidato del Centro Democrático, y con un directivo de Odebrecht identificado como ‘Luiz’. Tras ese encuentro, ‘Duda’ asegura que les pidió 4,3 millones de dólares para asesorarlos. Y que, cuando la campaña manifestó que se trataba de una cifra muy alta, Odebrecht ofreció pagarle a través de depósitos en el exterior.



Según la declaración de ‘Duda’, Odebrecht le entregó 1,6 millones de dólares. En 2015, dice, pagó otra parte con una consultoría y una transacción inmobiliaria.



Desde el lunes, Zuluaga le dijo a este diario que desconocía esos pagos, y ayer reiteró su postura. En rueda de prensa volvió a admitir que fue a través de Odebrecht –empresa que para ese momento no tenía ningún requerimiento judicial– como contactaron a ‘Duda’ y que en ese trámite participó Daniel García Arizabaleta, exfuncionario del gobierno Uribe.



“Con mi hijo, con recursos propios, viajamos a Brasil para conocer al señor. Esta es una reunión que tenemos en la ciudad de São Paulo, en un hotel. Allí recibimos una presentación de un señor de Odebrecht”, dijo Zuluaga, en coincidencia con las declaraciones del asesor brasileño.



‘No voy a renunciar’



Sin embargo, advirtió que en esa reunión tan solo recibieron información sobre sus estrategias y nunca se habló de dinero.



“Regresamos a Colombia y hacia el mes de marzo retomamos las conversaciones con el señor y su equipo. Yo como candidato, en esto no intervino mi hijo, le hice una oferta”, explicó Zuluaga, quien dijo que no iba a renunciar a la precandidatura presidencial del Centro Democrático.



Según dijo, pactó pagarle un millón y medio de dólares a ‘Duda’: “Nunca hubo pago alguno a Odebrecht, nunca hubo un contacto con ellos”, explicó y agregó que se enteró de las declaraciones de ‘Duda’ cuando <TB>EL TIEMPO lo llamó.



Para Zuluaga, la única responsabilidad que puede asumir es lo que se pagó a todos los proveedores de su campaña presidencial.



Y añadió que cree que este será un caso similar al del hacker Sepúlveda, en el cual, después de dos años, la Fiscalía le precluyó.



“Hoy lo único que tenemos es la publicación de una revista, no conozco ningún otro documento”, dijo.



