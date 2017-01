Fiscal advierte que Justicia Especial de Paz beneficiaría a disidentes

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, advirtió que el proyecto que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene algunos vacíos que, por ejemplo, podrían por beneficiar a la disidencia de la guerrilla y a los que incumplan sus compromisos.

Ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Martínez Neira indicó que la norma no es clara frente a los guerrilleros que no se están acogiendo al proceso de paz y que ante esa situación ellos podrían ir a la JEP, lo mismo que quienes aceptando la desmovilización finalmente no cumplan sus compromisos.

El jefe del ente acusador aseguró que no pueden ir a la JEP los disidentes, los reincidentes, quienes no digan la verdad y los testigos falsos.

Señaló que esas zonas grises podrían terminar en un nuevo conflicto. Igualmente, sostuvo que los disidentes incluso podrían quedado blindados de una eventual extradición.

El Fiscal también calificó positivamente que se haya fijado un límite para su aplicación frente a delitos cometidos hasta el 1.° de diciembre de 2016.

Este miércoles, la Cámara de Representantes comenzó el debate y votación del proyecto de reforma constitucional que crea la Jurisdicción Especial para la Paz.

Además de negar la propuesta de archivar el proyecto, la Comisión Primera empezó a debatir el contenido de la ponencia, que incluye claridades sobre el tratamiento de los agentes del Estado en la justicia transicional.

JUSTICIA