Nuevo Código de Policía entrará en vigor el próximo 30 de enero

Ahora que formalmente finalizan las fiestas de Navidad y fin de año, que el nuevo Código de Policía no lo tome por sorpresa.

Desde el pasado 30 de julio, cuando el presidente Santos anunció la implementación de estas nuevas medidas, las autoridades iniciaron las jornadas de pedagogía para llevar el código a todos los colombianos.

A partir del 30 de enero, la Policía Nacional terminará el periodo de multas pedagógicas y entrará en vigor las sanciones económicas o hasta de cárcel.

El nuevo texto generó polémica, entre otras, porque permite el ingreso de los uniformados a una vivienda si estos lo creen necesario.

Las multas para los infractores oscilan entre los 91.924 pesos y 551 millones de pesos.

Esto es lo que usted debe saber sobre la entrada en vigor del nuevo código.

- El lunes 30 de enero entra a regir el nuevo Código de Policía en Colombia.

- Los cambios más notables se encuentran consignados en el #CódigodeConvivencia, el cual propone una interacción pacífica entre las personas.

- Comportamientos como poner música a alto volumen, hacer mal uso de los sistemas de emergencia, orinar en la calle y colarse en sistemas como el TransMilenio, serán sancionados.

- El espacio público será sagrado.

- Orinar en la calle o hacer sus necesidades fisiológicas en espacios públicos, podrá costarle $736.000.

- Si usted no recoge los excrementos de su mascota, podría recibir una multa de $82.000.

- Iniciar una pelea en la calle puede valerle $160.000.

- ¿Prueba de embarazo para entrar a un trabajo? ¡Es ilegal! Si un empleador hace esto, tendría que pagar $160.000.

- ¿Es usted de los que disfruta de las fiestas con música a alto volumen? Una llamada de un vecino a la policía podría costarle $382.000.

- ¿Usted no sabe quién soy yo? Agredir, irrespetar o desafiar a un policía podría salirle caro, $657.000.

- Este mismo valor deberá ser pagado si bromea o hace reportes falsos al 123.

-T ambién se multarán acciones como: colarse en los sistemas de transporte públicos, permitir el ingreso de menores de edad a bares y discotecas, comprar un celular robado, agredir a miembros de la comunidad Lgtbi, invadir la intimidad de las personas en redes sociales, entre otros.

- La Policía también podrá: entrar a casas y centros educativos, sin permiso, si hay que prevenir una conducta contraria a la convivencia, intervenir en protestas sociales no anunciadas y realizar controles al ejercicio de la prostitución en horas no permitidas.

- Todavía está a tiempo de consultar la ley 1801 de 2016. Recuerde que no conocer la ley no es una disculpa

para no cumplirla.

