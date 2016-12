Estados Unidos suspende la visa a hermana de Rafael Uribe Noguera

Fuentes cercanas a los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera confirmaron a EL TIEMPO que Estados Unidos le suspendió la visa a Catalina, y resaltaron que a esta hora no se ha notificado a Francisco de una decisión similar.

“Catalina tenía previsto desde junio un viaje a Estados Unidos con su familia. Ella se lo había informado oportunamente a la Fiscalía. Era un viaje de vacaciones. A ella le suspendieron la visa, mientras se aclara su situación”, dijeron las fuentes.

Los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera deberán comparecer este viernes ante un juez de garantías, para escuchar la imputación de cargos en su contra por parte de la Fiscalía por el delito de encubrimiento, en el proceso que se lleva en contra de Rafael Uribe, sindicado del secuestro y homicidio de la niña Yuliana Samboní, de 7 años de edad, registrado el 4 de diciembre.

Se trata de una conducta que asume quien “tiene conocimiento” de que se cometió un delito y “sin concierto previo” trata de “ayudar a eludir la acción de la autoridad o entorpecer la investigación correspondiente”. Su pena va de seis a 72 meses (seis años).

Hasta ahora, la Fiscalía no ha encontrado pruebas de que los hermanos –que estuvieron en el apartamento del crimen pero sostienen que no vieron el cadáver y que solo se enteraron del asesinato horas después– hayan alterado la escena o las pruebas, hipótesis que inicialmente se contempló y que no ha sido descartada por completo. Con el apoyo de expertos de Estados Unidos, los investigadores tratan de reconstruir las comunicaciones de Rafael Uribe y sus hermanos durante ese día.

JUSTICIA