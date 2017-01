'Suicidio de mi papá fue inducido', hijastra de vigilante del Equus 66

Olga Casallas, hijastra del vigilante del edificio Equus 66, Fernando Merchán, acusado de ser coautor en el crimen cometido por Rafael Uribe Noguera en contra de Yuliana Samboní, afirmó para 'La W Radio' que es momento de “limpiar el nombre” de su padre.

"Las declaraciones de los hermanos de este señor (Rafael Uribe), todas las informaciones erradas en redes sociales e incluso en los mismos medios han hecho ver a mi papá como culpable, y él no lo es", puntualizó.

Merchán se suicidó en su casa en el barrio Tintal el pasado 9 de diciembre, días después de conocerse el caso de la muerte y violación de la menor de 7 años. Según su hija, su muerte sería un suicido inducido por la presión que particularmente la empresa en la que trabajaba Merchán le hizo al vigilante.

“El dueño de la empresa de vigilancia culpó directamente a mi papá del asesinato de Yuliana (...), querían hacer ver a mi papá como culpable y cómplice, y él no lo es”, afirmó Casallas. El edificio Equus 66 fue el lugar al que Uribe Noguera llevó a la menor y en donde la asesinó.

La hija también desmiente las declaraciones de Francisco Uribe Noguera, hermano de Rafael, en las que afirma haber escuchado al guarda de seguridad discutiendo con Catalina, la otra hermana del confeso asesino, en el sexto piso del edificio, en la entrada del apartamento de Noguera.

“Él (Francisco) dice que mi papá sube al apartamento con ella y que mientras el señor está trepando un muro escucha la supuesta discusión que tiene con la señora Catalina en la entrada del apartamento. Eso no podía ser porque mi papá no podía dejar su puesto de trabajo, no podía dejar la portería, nunca lo hizo y no creo que esta sea la excepción", afirmó.

Casallas afirma que en la minuta que dejó el vigilante quedó escrita la discusión, pero se especifíca que esta se da en la portería.

"Lo que él deja escrito en la minuta es que tiene una discusión con la señora Catalina, pero en la portería, porque no lo dejaba entrar al apartamento de Rafael", precisa Casallas.

La versión de los acontecimientos defendida por la familia del vigilante es que los hermanos Uribe Noguera estuvieron más tiempo en el edificio del que argumentan ante la justicia.

"Mi papá le comentó a un tío que ellos habían llegado como a la 1:00 y que habían durado unas tres horas dentro del apartamento. Luego salieron normal, se despidieron normal, incluso le dijeron: 'Chao, Fernando' ".

Merchán estuvo en la cárcel La Modelo durante cinco años acusado de un delito relacionado con narcotráfico. Según Casallas, este hecho hizo que Merchán tuviera aún más miedo de regresar a la cárcel.

"El caso en su momento lo tomó un abogado de oficio que le aconsejó a mi papá que él debía culparse para que hubiese reducción de pena. Por eso pagó cinco años en La Modelo. Yo siento que esa experiencia y la presión de todo el mundo lo indujeron a que hiciera esto (se suicidara). Él decía que el sufrimiento en una cárcel nadie se lo imagina", precisó Casallas.

