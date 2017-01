Cuñada de Otto Bula es funcionario del Senado

La Comisión Quinta del Senado se ocupa de temas trascendentales como asuntos de minas y energía, agropecuarios, de vivienda, de medio ambiente, de desarrollo territorial y de las corporaciones autónomas regionales. Por eso ha llamado la atención el nombre de la secretaria de esa Comisión: Delcy Rosario Hoyos Abad.

Se trata de una profesional de Sahagún (Córdoba), que según el periodista Óscar Montes, llegó recomendada por el exsenador Mario Uribe Escobar, condenado por parapolítica. En julio pasado, por su desempeño, Delcy Hoyos fue reelegida como secretaria de dicha Comisión.

EL TIEMPO le preguntó a Delcy Hoyos si las autoridades la habían citado por ser cuñada de Otto Nicolás Bula Bula, ex senador preso por recibir 4,6 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. Al respecto, le dijo a este diario que no tiene información y que “no tengo ninguna versión que dar. Y no creo que tengan porqué citarme por ser familiar”.

De hecho, en su paso por el Congreso, como segundo renglón de Mario Uribe, Bula integró esa Comisión. De manera paralela, Carmen Luz Hoyos Abad, hermana de la secretaria de la Comisión Quinta, es directiva de Agropecuaria El Central y Alimentos Bijao S.A., sociedades de su esposo Otto Bula. La primera compañía acumuló cerca de 800 hectáreas en los Montes de María, en zona de conflicto.

Según Eleuberto Martorelli, director de Odebrecht en Colombia, Bula fue contratado por sus relaciones en el Congreso y su capacidad de presionar ministros y altos funcionarios a través de debates de control político.

Según la declaración que dio Eleuberto Martorelli, director de Odebrecht en Colombia, contrataron a Bula en 2013 para gestionar la adición de la Transversal Ocaña-Gamarra al contrato de la Ruta del Sol.

Bula, según el ejecutivo brasileño, “decía que utilizaría su relación política con gobernadores, alcaldes y principalmente parlamentarios para presionar de forma ilícita a los agentes políticos de las siguientes entidades: ANI, Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Departamento Nacional de Planeación”.

Martorelli dijo además que Bula presionó para organizar debates de control político en el Congreso y “darle celeridad al otrosí que viabilizaría el proyecto Ocaña-Gamarra”. De hecho en agosto de 2013 la Comisión Quinta citó a la entonces ministra de Transporte Cecilia Álvarez-Correa y al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas a un debate de control político por la venta de la participación del gobierno en Isagén.

Martorelli dijo además que la influencia de Bula estaba en las Comisiones Tercera, Cuarta y Sexta. Lo que las autoridades buscan ahora establecer es si un debate político produce la presión suficiente como para entregar contratos de esa magnitud.

UNIDAD INVESTIGATIVA