Testigo en caso Interbolsa pide 'compasión y sensatez'

En una carta fechada el 24 de enero de 2017 y dirigida a las víctimas del Fondo Premium de Interbolsa, Ricardo Martínez Gómez, conocido testigo y delator en ese caso, pide que tengan “compasión y sensatez” con él.

“Como lo han podido ver, he asumido mi responsabilidad dentro del proceso legal, y aunque no me lucré, ya que no fui socio, ni recibí préstamos ni ningún tipo de beneficios adicionales a los determinados por la ley como empleado, estoy respondiendo con mi patrimonio personal conseguido durante mi corta vida laboral”, se lee en la misiva.

La carta fue firmada al día siguiente de que la Fiscalía presentara formalmente la acusación contra los que serían las cabezas del caso Interbolsa: Víctor Maldonado Rodríguez, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, por el desfalco que involucró más de 330.000 millones de pesos en captaciones ilegales.

La Fiscalía dijo que Juan Carlos Ortiz y Ricardo Martínez están siendo investigados por lavado de activos, aunque no les ha sido imputado este cargo. Esto, a causa del delito de no reintegro de dineros producto de actividades delictivas.

En su carta, Martínez dice que todos sus bienes “fueron intervenidos y fueron entregados de manera voluntaria a la Superintendencia de Sociedades para el pago de los reclamantes”. Más adelante asegura que sabe que, frente a la magnitud del daño, sus bienes son “muy poco”.

“Entiendo que han vivido momentos difíciles y han sufrido una gran angustia, ya que para muchos de ustedes se vieron comprometidos los ahorros de toda una vida y la incertidumbre que generó esta situación ha sido agobiante, razón por la cual tomé la decisión desde un principio de colaborar con la justicia”, escribe Martínez.

En abril de 2016, Martínez se vio beneficiado con un principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía y aceptado por las víctimas. Esto porque, sin un testigo clave, sería casi imposible comenzar a rastrear los movimientos en el exterior, especialmente en países como las Islas Vírgenes y Panamá debido a la reserva del secreto bancario.

Precisamente en estos dos países funcionaban las dos empresas en las que Martínez se vio involucrado como parte del desfalco. En una figuraba como administrador (Intertourist, en Islas Vírgenes), y en la otra, como tesorero (Andean Capital, en Panamá).

Martínez aceptó en 2015 los cargos de concierto para delinquir, estafa y manipulación de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y, cuando recibió el principio de oportunidad fue por los delitos de captación masiva y habitual de dinero.

“En virtud de este principio de oportunidad se aceptaron algunos de los cargos imputados por la Fiscalía y asumí la responsabilidad penal que se derivaba de mis actuaciones como Representante Legal, miembro de Junta Directiva y/o Gerente de algunas sociedades que estaban siendo investigadas por el proceso del Fondo Premium”, escribe Martínez.

El administrador de empresas dice que escribió la carta desde su lugar de reclusión porque sintió “la necesidad de poner en conocimiento de todos” su situación particular.

“En reiteradas ocasiones se han publicado falsedades sobre mí, se ha dicho que estoy en libertad, que me encuentro en una ‘mansión por cárcel’ y se me ha asociado de manera errónea con las principales cabezas del mayor descalabro bursátil de los últimos años”.

Al final de la carta, Martínez ratifica su “interés” por seguir colaborando con la justicia “para que así se cumpla con los fines de la justicia restaurativa, verdad, justicia y reparación”.

