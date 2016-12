Hermanos de Uribe Noguera, a responder por favorecimiento

El viernes se llevará a cabo la audiencia en su contra. Inconsistencias en versiones sobre caso de Yuliana Samboní los pondrán a dar explicaciones.

El tiempo transcurrido entre el momento en que Rafael Uribe Noguera le dijo a su hermano Francisco Uribe que había matado a la pequeña Yuliana Samboní y el momento en el cual el Gaula de la Policía fue informado de la ubicación del cadáver terminó por enredar judicialmente a los dos hermanos del confeso criminal.

Los abogados Francisco y Catalina Uribe Noguera, según anunció este miércoles el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, fueron citados para mañana al complejo judicial de Paloquemao, donde les imputarán cargos por el presunto delito de favorecimiento. (Quién es Rafael Uribe Noguera).

Se trata de una conducta que asume quien “tiene conocimiento” de que se cometió un delito y “sin concierto previo” trata de “ayudar a eludir la acción de la autoridad o entorpecer la investigación correspondiente”. Su pena va de seis a 72 meses (seis años).

Hasta ahora, la Fiscalía no ha encontrado pruebas de que los hermanos –que estuvieron en el apartamento del crimen pero sostienen que no vieron el cadáver y que solo se enteraron del asesinato horas después– hayan alterado la escena o las pruebas, hipótesis que inicialmente se contempló y que no ha sido descartada por completo. Con el apoyo de expertos de Estados Unidos, los investigadores tratan de reconstruir las comunicaciones de Rafael Uribe y sus hermanos durante ese día. (Lea tambén: Fiscalía: Uribe Noguera intentó llevar a Yuliana a otro apartamento)

Para los investigadores hay varios vacíos que le dan pie a la decisión de imputar cargos por favorecimiento: por qué, por ejemplo, si desde el final de la tarde del domingo 4 de diciembre el abogado Francisco Uribe vio la camioneta en la que fue secuestrada la niña y, además, un zapato de la menor, no se comunicó de inmediato con el Gaula, autoridad con la que había estado en contacto y sabía que trataba de ubicar a la pequeña secuestrada.

Un segundo punto es la decisión de llevar a Uribe Noguera a una clínica por una supuesta sobredosis. Desde la audiencia en la que logró que el hombre fuera enviado a prisión, la fiscal del caso sostuvo que el consumo excesivo de droga habría sido parte de una estrategia tendente a mostrar al asesino como no consciente de sus actos.

“Todo era infundado para su ingreso a la clínica psiquiátrica, para obstruir a la justicia; para que la Fiscalía, frente al llamado urgente de la población, no lo hallara apto y para que lo calificara como un acto de alucinación, tratando (…) de minimizar los efectos de sus actos”, dijo la fiscal que investiga el caso de Yuliana Samboní. (También: El próximo año se realizará audiencia de acusación a Rafael Uribe)

La Fiscalía ya tiene la versión del taxista que llevó a Rafael y a Francisco Uribe a la clínica Monserrate. La versión de Francisco es que, después de dejar a Catalina en el camino, Rafael le confesó que había asesinado a Yuliana. El fiscal Martínez confirmó que con cámaras de seguridad identificaron el carro y así ubicaron al conductor, que fue citado a entrevista.

Fuentes de la defensa de los hermanos Uribe aseguraron que no conocen aún las razones de la Fiscalía y que sus clientes en todo momento colaboraron y han colaborado con la justicia. (Además: Advipor Ltda., la empresa que tiene los secretos del edificio Equus 66)

La versión de los hermanos es que, después de que fueron con el Gaula al apartamento de vivienda de Rafael, fueron a buscarlo en el edificio Equus 66. Allí, las respuestas elusivas del portero, que terminó por suicidarse días después y que según la Fiscalía habría tratado de encubrir al criminal, los llevaron a intentar entrar por la fuerza al apartamento, algo que Francisco consiguió largo rato después, tras trepar por varias paredes. También sostienen que la decisión de llevar a Rafael a la clínica obedeció a que se estaba ahogando y sostenía que le dolía el pecho, por lo que pensaron en un efecto clínico del consumo de alcohol y droga.

JUSTICIA

