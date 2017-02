Acusación de la Fiscalía por irregularidades en Troncal Caracas de TM

La Fiscal 61 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión de segunda instancia, acusó a Francis Alberto Bretton Badel, funcionario de Cemex, así como al representante legal de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto (Asocreto), José Miguel Paz Riveros, y al ingeniero de la misma entidad Diego Antonio Jaramillo Porto, por las posibles irregularidades en la construcción de la Troncal Caracas de Transmilenio.

La Fiscalía revocó la preclusión proferida en marzo de 2016 a favor de esas personas, al considerar que las tres deben responder por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, en calidad de determinadores.

La Fiscalía consideró que Bretton, Paz y Jaramillo incurrieron en el ilícito, al determinar a funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para modificar los diseños de la obra.

“Determinaron el uso del llamado “relleno fluido” en los carriles exclusivos del sistema masivo de transporte, cuando en los diseños se había previsto ese material únicamente para las bermas y los paraderos. Pero no solo se usó el relleno fluido donde se debía extender una base asfáltica, sino que además se empleó una mezcla que resistía 30 kilogramos por metro cuadrado, es decir, la mitad de la resistencia establecida en los diseños”, señaló la Fiscalía.

Para la Fiscalía, “las variaciones en los diseños precipitaron el rompimiento de las losas de concreto en el tramo de la Avenida Caracas pues se afectó la calidad de las obras, según los expertos, en razón de la erodabilidad del material utilizado”.

Los investigadores señalaron que aunque inicialmente se calculó que se debían emplear seis mil seiscientos veintisiete metros cúbicos (6.627 m³) de relleno fluido en la troncal de la Caracas, al finalizar se pagaron dieciséis mil trescientos ochenta y dos metros cúbicos (16.382.65 m³). Esto significó un incremento del 247 por ciento en la cantidad de relleno fluido.

El contrato, que derivó la investigación, se ejecutó a partir del 23 de febrero del año 2000. Hace 17 años.

La Fiscalía además prescribió la investigación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en favor de Andrés Camargo Ardila, ex director del IDU. “Camargo ya fue condenado por las irregularidades de otros tramos de Transmilenio, por no haber tomado las medidas para que no se presentaran las fallas en las losas, y por haber permitido el cambio en los diseños y en la utilización de relleno fluido en zonas distintas a las estipuladas y sin cumplir con la resistencia determinada previamente”, señaló la Fiscal.

Según la investigación, los funcionarios de Cemex y Asocreto tendrían responsabilidad por haber inducido a funcionarios del IDU para que reemplazaran la base asfáltica por relleno fluido, que no era el material apto para las necesidades del Distrito y el uso del Transmilenio, como se contempló en los diseños iniciales.

JUSTICIA