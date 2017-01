Fiscalía presenta acusación contra implicados en caso Interbolsa

La Fiscalía presenta este lunes formalmente la acusación contra Víctor Maldonado Rodríguez, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, implicados en el caso Interbolsa.

Según cifras oficiales, el desfalco al Fondo Premium –ligado con el descalabro de Interbolsa– superó los 330.000 millones de pesos en captaciones ilegales.

Ortiz y Martinez aceptaron los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada y manipulación fraudulenta de especies.



La Fiscalía General de la Nación advirtió a comienzos de este mes que los abogados de los implicados en la defraudación de Interbolsa y el Fondo Premium han recurrido a múltiples peticiones e inasistencias para lograr que no se efectúen las audiencias de acusación y preparatorias, y programó para la continuación de la audiencia de formulación de acusación para esta semana.



La Fiscalía también indicó que Ortiz y Martinez están siendo investigados por el delito de lavado de activos, cargo que aún no ha sido imputado y es producto del delito de no reintegro de dineros producto de actividades delictivas. La Fiscalía también indicó que tienen bienes en el exterior por 90.000 millones de pesos en paraísos fiscales en lugares como Curazao y Bahamas

Noticia en desarrollo...

JUSTICIA