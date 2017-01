18 mil exámenes por abuso sexual en niños hizo Medicina Legal en 2016

Carlos Valdés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, concedió una entrevista a EL TIEMPO (antes de acabar el 2016) en la que reveló que si bien bajaron los registros de homicidios, por cada 100.000 habitantes (tasa con la que se mide este delito) la caída sería menor a la del 2015. También dijo que en Bogotá se siguen incrementando las lesiones personales.

¿Aumentará la tasa de homicidios en Bogotá?

La tendencia es a la disminucion de los homicidios en Colombia; sin embargo, la del 2016 será menor a la presentada en el 2014 y el 2015, esperamos que durante los últimos días de este año el índice no aumente, pero va a seguir disminuyendo.

¿Cuál fue el balance en el tema de homicidios de habitantes de la calle?

Han disminuido en el país. En Bogotá, el tema muestra una reducción ostensible y siguen predominando en esta situación los elementos cortopunzantes y las armas de fuego.

¿Cómo le fue a Bogotá en el 2016 frente a riñas y homicidios?

Desafortunadamente aumentaron las riñas. En los últimos cuatro años se viene presentando un fenómeno en el que disminuyen los homicidios pero aumentan los lesionados por riñas, en todo el país. Están aumentando en un porcentaje de entre 2,8 y 3 por ciento, lo que nos está incrementando la tasa, que debe estar sobre 42 por cada 100.000 habitantes.

¿Cómo interpretan ese incremento?

La violencia interpersonal es más cruda en donde hay más concentración de población, es decir, las grandes ciudades, y está matizada por los conflictos que se dan entre las personas. Qué es lo que caracteriza al fenómeno: que hay grandes conflictos de interrelación y una muy poca tolerancia y muy baja autoestima. Con esto quiero decir que para nosotros la vida no está importando. La persona se juega la vida en cualquier momento.

¿Cuáles son las principales heridas que está diagnosticando Medicina Legal?

Desde hace algún tiempo priman con mucha ventaja las heridas por armas de fuego; luego, las hechas con armas cortopunzantes, y en tercer lugar, los elementos contundentes. En los homicidios sucede lo mismo.

¿En los últimos años ha habido más casos de violencia o se está denunciando más?

No tenemos capacidad de percepción de la denuncia porque ante Medicina Legal no se denuncia, pero nuestra percepción es que llegan más casos, o sea que han aumentado, por los parámetros de comparación con otras formas de violencia. Por ejemplo, si uno viera que todas las formas de violencia bajan pero hay una específica que aumenta, uno diría que están denunciando más en esa modalidad. Pero cuando la violencia interpersonal sube, y suben la intrafamiliar, la violencia sexual y homicidios, uno ve que eso no está aislado.

¿Qué ha pasado en los últimos años con los niños?

Siempre ha sido un tema crítico. Lo que pasa es que este año se ha hecho más visible, hemos estado mucho más sensibles a este tipo de situaciones, pero es un tema que viene desde mucho tiempo atrás. Hoy, si acaso lo que vemos es que se visibiliza más y que hay mucha más consciencia, y lo podemos ver más fácilmente, pero es un tema que dentro del contexto ha aumentado. En estos hechos relacionados con violencia sexual, superamos la cifra de los 18.000 estudios forenses en niños y en niñas en el país.

¿Cómo va la identificación de los restos de las víctimas del monstruo de los cerros?

Tenemos 6 casos, de 11, sin identificar aún. El tema de la identificación depende mucho de la comparación que podamos hacer con grupos familiares que denuncien la desaparición y están muy ligados con este fenómeno los cuerpos sin identificar. En el caso de estas mujeres de los cerros, sus cuerpos y perfiles genéticos obran dentro del banco de perfiles, de tal manera que están a disposición para que en cualquier momento podamos compararlos con perfiles de familiares de desaparecidos y los podamos identificar; pero hasta ahora hay 6 sin identificar.

Hubo 81 asesinatos menos: Distrito

En relación con las observaciones reveladas por el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, sobre violencia en Colombia, la Secretaría Distrital de Seguridad dio a conocer cifras consolidadas del 2016, a partir de datos suministrados por la Policía. Según Seguridad, se presentaron 1.263 homicidios, 81 menos que en el 2015, cuando ocurrieron 1.334.

Este resultado, que es positivo para la Administración, se debe “a la estrategia de intervención en los puntos calientes donde se concentraba el crimen”, señaló Daniel Mejía, titular de ese despacho.