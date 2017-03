Humberto de la Calle se lanzaría a la Presidencia de Colombia

El programa de radio de Vicky Dávila comenzó a las 12 del medio día con una noticia que algunos colombianos presentían y otros deseaban. Según la periodista, Humberto de la Calle terminará sus compromisos con el gobierno para lanzarse a la Presidencia de Colombia.



“¡Atención! Humberto de la Calle termina su trabajo con el Gobierno el 31 de marzo y se lanza a la presidencia independiente”.

Atención! Humberto De La Calle termina su trabajo con el Gobierno el 31 de marzo y se lanza a la presidencia independiente. @WRadioColombia — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) 27 de marzo de 2017

Las reacciones han sido inmediatas y en redes sociales como Twitter el nombre del ex Jefe del Equipo Negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc, ya empieza a posicionarse como tendencia.



No obstante, desde el equipo asesor de prensa de Humberto de la Calle, se ha expresado que: “si bien es cierto que el contrato que actualmente sostiene el doctor Humberto de la Calle con el Gobierno se acaba el próximo 2 de abril, eso no quiere decir que seguido a esto, él anuncie su candidatura a la Presidencia”.



Se agrega que “continuará su trabajo de explicación y defensa de los acuerdos”.



Vicky Dávila, quien también recibió esta comunicación de parte del equipo asesor de Humberto de la Calle, aclaró al aire que en ningún momento ha dicho que se lanzará el 2 de abril; pero, reiteró que según sus fuentes, sí será candidato y de manera independiente.



Además de ser Jefe del Equipo Negociador del Gobierno con las Farc, en el mandato de Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle fue Vicepresidente de la República en el mandato de Ernesto Samper; Ministro de Gobierno en el mandato de César Gaviria; y Registrador Nacional de Colombia en el mandato de Belisario Betancur.



Al momento no se conocen declaraciones oficiales del abogado, político y escritor colombiano. Asimismo, tampoco se conocen reacciones del Partido Liberal Colombiano, al cual está adscrito De la Calle.



ELTIEMPO.COM