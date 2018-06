El desafío de Petro en el Congreso será reunir a la oposición

Con los resultados de la jornada electoral de este domingo, en la que los colombianos eligieron como presidente a Iván Duque (Centro Democrático), el candidato perdedor, Gustavo Petro, tendrá una curul en el Senado, desde donde puede ejercer oposición al nuevo gobierno, pero no le será una tarea fácil reunir entorno a él a todos los partidos de oposición.

Y si bien nadie duda de que el candidato de Colombia Humana puede realizar un trabajo importante en el Congreso –ya lo demostró cuando fue representante y luego senador- y regresaría al Legislativo con una altísima votación, no le será fácil aglutinar a los sectores contrarios al gobierno de Duque.



De hecho, el senador Antonio Navarro Wolf (Alianza Verde) y antiguo compañero de Petro en el M-19, le dijo a ELTIEMPO.COM que el hecho de que Petro llegue al Congreso “no significa que vaya a ser el jefe de la oposición”.



Pero, además, los partidos que, por efecto del Estatuto de la Oposición, deben declararse como tal quedaron en minoría tanto en Senado como en Cámara.

Algunos analistas y congresistas consultados por ELTIEMPO.COM consideran que en el mejor de los casos reunirían una tercera parte de las curules de ambas corporaciones, principalmente de Columbia Humana, que en marzo eligió 3 senadores y un representante; las Farc, indígenas, un sector del Polo Democrático y un sector de Alianza Verde.



Según fuenteS del Congreso consultadas por ELTIEMPO.COM, solo en Senado la oposición podría tener, incluidos los cinco escaños de las Farc, entre 26 y 27 congresistas y en Cámara se estiman entre 15 y 20.



Jorge Luis Yarce, docente del Departamento de Derecho de la Universidad Central, considera que “en el mejor escenario tendría el 30 por ciento del Congreso, pero eso es casi un imposible por el mismo fraccionamiento de los Verdes y del Polo”.

Yarce se identifica con el senador Navarro en cuanto a que no obstante la votación con la que llegaría Petro al Congreso –si decide aceptar la curul que le da el Estatuto de la Oposición y la Reforma del Equilibrio de Poderes-, esto no lo convierte en el jefe de la oposición. Ese será precisamente “el gran desafío” que tendrá el candidato de Colombia Humana.



“Es un imposible categórico, él no puede liderar la oposición. Entre los partidos que van a hacer oposición ninguno va a renunciar a su liderazgo natural, menos ante una cabeza que llega con una lista nueva y un partido nuevo”, señala el analista.



Y aunque “va a ser un congresista más de la oposición, a pesar de los votos” que obtuvo este domingo, Yarce le reconoce que él solo siempre va a tener una actividad muy representativa en el Congreso. “En ese estudio legislativo va a brillar con luz propia, y va a dar mucho de qué hablar, y va a tener una oposición certera al Gobierno de Iván Duque. Pero no veo viable que se convierta en una figura que arrastre a una gran bancada”.

Jann Busset, profesor de la Universidad del Rosario, también considera que el “desafío” de Gustavo Petro en el Congreso será “lograr armar una bancada de oposición y ubicarse como una figura central de esta, lo que no es fácil”.



No obstante, Busset señala que por cuenta de los millones de votos que obtuvo, el nuevo congresista -si decide aceptar la curul- “va a tener peso” en el Legislativo.



“Tendrá por supuesto mucho peso, y va a ser una voz muy fuerte en el Congreso, pero el desafío será que logre coordinar efectivamente esta oposición, dada la composición que esta tiene hoy en día”, explica el docente del Rosario, quien destaca las garantías que los partidos contrarios al nuevo gobierno van a tener con la aplicación por primera vez en el país de un Estatuto de la Oposición.



Ante este panorama, Busset cree que los partidos y movimientos de centro pueden volverse un árbitro en el Congreso. “Pero el centro va a tener que elegir entre estar con el Gobierno y no estar con la oposición, es algo a lo que el centro no está acostumbrado. Va a tener adoptar una posición un poco más clara”, aclara el analista político.



Guillermo Reinoso Rodríguez

Editor ELTIEMPO.COM