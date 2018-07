¿Hay molestia con el gabinete de Iván Duque?

Cada vez que un nuevo presidente de la República escoge su gabinete hay voces a favor, pero también en contra. Y el caso de Iván Duque no ha sido la excepción.

Si bien entre la bancada del Centro Democrático, el partido que lo avaló para la presidencia, y en algunos sectores solo ha habido voces de respaldo para las personas que hasta ahora ha designado para que lo acompañen, principalmente por ser técnicos y no obedecer a cuotas políticas, también es cierto que ha habido críticas.

En principio se planteó que la inquietud provendría de facciones que aportaron votos a la campaña y esperaban que se les diera participación en el gabinete. También se ha hablado de que falta una mayor presencia regional, especialmente de las zonas en las que Duque obtuvo una importante votación.



Una de las molestias que ha trascendido radica en el hecho de que existía la expectativa en que Nubia Stella Martínez, actual directora del Centro Democrático y muy cercana al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, sería nombrada como ministra de Comercio.



Pero Duque nombró para ese puesto a José Manuel Restrepo, rector del Rosario.

Sin embargo, de manera formal, ninguno de los congresista o líderes del partido han hablado del tema. Es más, todos niegan que eso esté pasando.



Pero un trino de Sergio Araújo, exdirectivo del Centro Democrático y excandidato al Senado, evidenció el asunto. “¿Cómo hace una persona que ha criticado implacablemente a @AlvaroUribeVel y ha pordebajeado peyorativamente a @IvánDuque para luego aceptar designación en un ministerio por obra de un tercero influyente? Hay gente que no tiene escrúpulos ni vergüenza”, escribió en Twitter.



Sin embargo, el senador José Obdulio Gaviria le bajó el tono a este asunto. “Lo importante es qué dice la bancada y la veo monolítica alrededor del presidente y de su plataforma”, señaló el congresista.



“En la bancada no he oído ninguna molestia por la designación de los ministros”, dijo el también senador Ernesto Macías.



