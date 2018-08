Cinco temas clave en el discurso de Iván Duque

En un discurso de más de 50 minutos, el presidente Iván Duque se refirió a varios de los temas que marcarán su administración.

Paz

Duque sorprendió porque no cerró de un portazo la posibilidad de diálogos con el Eln, que no avanzaron durante el gobierno de Juan Manuel Santos.



Así, anticipó que en los siguientes 30 días realizará una "evaluación responsable, prudente y completa" del proceso. "Nos vamos a reunir con las Naciones Unidas, la Iglesia católica y los países que han venido apoyando dicho proceso, para que en el marco de la independencia y la institucionalidad del Estado, compartan con nosotros el balance acerca del mismo. Quiero dejar claro que un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional, y tiempos definidos. Queremos avanzar pero el pueblo colombiano no tolerará que la violencia sea legitimada como medio de presión al Estado", señaló.



Sobre el acuerdo de paz con las Farc, dijo que el que llamó "Acuerdo por la Legalidad" se cimentará sobre la idea fuerza de que la división entre amigos y enemigos de la paz es "falaz": "Todos la queremos", afirmó.



Anunció que pretende "corregir fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación" y que su Gobierno reforzará las políticas de desmovilización, desarme y reinserción "de la base guerrillera".



Entre los proyectos que serán presentados al Congreso mencionó uno que expresamente prohibirá que "los grupos armados ilegales que secuestran y trafican drogas pretendan ganar beneficios mimetizando sus delitos con causas ideológicas".



Esa eventual modificación legal y constitucional, sin embargo, solo aplicará hacia futuro porque las disposiciones del acuerdo con las Farc en esas materias no pueden tocarse por el principio universal de la favorabilidad penal.



Eso lo reconoció el mandatario al asegurar que "en adelante en nuestra Constitución el narcotráfico y el secuestro no son delitos conexos al delito político ni mecanismos legítimos para financiar y promover ninguna causa". Ese proyecto de reforma, dijo, será llevado de inmediato al Congreso de la República.

Venezuela

Aunque no hubo una mención expresa a ese país ni al gobierno de Nicolás Maduro, el mensaje fue claro: Colombia liderará el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana: "Haremos respetar la Carta Democrática Interamericana, promoveremos la libertad de los pueblos de la región y denunciaremos en los foros multilaterales, con otros países, las dictaduras que pretenden doblegar a sus ciudadanos.

Narcotráfico y cultivos

Duque dijo que "construir la paz requiere que derrotemos los carteles de la droga que amenazan distintos lugares del territorio" y anunció "efectividad en la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos de la mano de las comunidades, en la puesta en marcha de proyectos productivos y en romper las cadenas logísticas y de abastecimiento de las estructuras del narcotráfico". Su premisa en seguridad será esta: "El que la hace la paga".



También insistió en sus propuestas de cadena perpetua para los delitos que afecten a los menores de edad y a las mujeres. En ese paquete incluyó a los proxenetas que explotan sexualmente a los menores de edad: "Sancionemos con cadena perpetua a los proxenetas, a las “Madames”, a los violadores y asesinos de menores y de mujeres".

Corrupción

Anunció una iniciativa para que los responsables de delitos de corrupción "no gocen de casa por cárcel ni reducción de penas". "Vamos a sancionar severamente a empresas, dueños y gestores que corrompan funcionarios, prohibiendo su contratación con el Estado a perpetuidad, vamos a promover los pliegos tipo en todos los contratos de las entidades estatales de cualquier nivel", señaló.



Una iniciativa importante será la de limitar a no más de tres periodos la presencia en cuerpos colegiados de elección popular como (Congreso, asambleas y concejos), así como declarar imprescriptibles los delitos contra la administración pública y hacer de la publicación de la declaración de renta de todos los funcionarios un deber constitucional.

Reforma a la justicia

Frente a la reforma a la justicia no habló de la Supercorte que fue uno de sus temas en la primera parte de la campaña presidencial. Habló en cambio de los ajustes para que la justicia sea "más eficiente, más cercana al ciudadano y más confiable". Dijo que esa reforma a la justicia "no da espera, porque la mora judicial, el hacinamiento carcelario, los procesos interminables, la precaria tecnología con la que operan nuestros despachos, los riesgos de corrupción y en muchos casos la falta de transparencia y coherencia procesal y probatoria se van carcomiendo la esperanza colectiva".



Se refirió a los crímenes de líderes sociales y anunció que el Gobierno trabajará con las entidades concernidas para "prevenir la violencia contra ellos y sancionar ejemplarmente a los autores intelectuales y materiales de los crímenes e intimidaciones que han enlutado a nuestro país": "Esta tarea es de todos. De todos, y todos los colombianos debemos rechazar cualquier forma de violencia que pretenda acallar las voces libres de nuestros compatriotas".



