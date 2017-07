Noticias falsas: las Farc no están en el desfile del 20 de julio

Todo comenzó por una cadena que fue difundida por Whatsapp. En una noticia falsa, como las muchas que con malas intenciones circulan en esta plataforma, se informaba, con aparente indignación, que las Farc estarían en el desfile del 20 de julio

El tema no tardó en llegar a las redes sociales, plataformas en las cuales varios difundieron el mensaje.



Una de esas personas fue la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, quien publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que afirmaba: "Parece que Santos va a sentar en primera fila a Timochenko en desfile militar del 20 de julio. Rechazo otra bofetada a colombianos y militares".

Parece que Santos va a sentar en primera fila a Timochenko en desfile militar de 20 de julio.Rechazo otra bofetada a colombianos y militares — María del Rosario G (@charoguerra) 18 de julio de 2017

El mensaje, publicado el martes 18 de julio, logró alcanzar más de 1.000 retuits y fue hecho desde Sincelejo, en Colombia.



No obstante, el Gobierno Nacional informó que estos rumores eran falsos, razón por la cual, en las horas de la tarde del miércoles 19 de julio, la Senadora tuvo que salir a rectificarse. No obstante, dejó sugerido que no le asombraría que esta noticia fuera verdad.



Tampoco borró el mensaje de su cuenta.

Rectifico esta información que no es cierta. Pero con todo lo que le han entregado a las Farc, nada de raro que hubiera sido verdad... pic.twitter.com/BnliVEAlFV — María del Rosario G (@charoguerra) 19 de julio de 2017

En los actos públicos el mimos ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, también señaló que esta información era falsa.



De la misma manera, en un mensaje de Twitter también expresó: "Para quienes desinforman: señora Guerra, no calumniar ni difamar", acompañando el texto con una fotografía del desfile.

Para quienes desinforman: Señora Guerra, no calumniar ni difamar. pic.twitter.com/PNsiNufGCC — Mindefensa Colombia (@mindefensa) 20 de julio de 2017

Fuentes oficiales señalaron que la lista de invitados a este desfile es coordinada por la Casa Militar del Gobierno y en ninguna de las tribunas hay personas de las Farc.



