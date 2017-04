Santos realizó visita sorpresa a zona veredal La Carmelita, Putumayo

El presidente Juan Manuel Santos visitó este martes de manera sorpresiva la zona veredal de normalización ubicada en La Carmelita, en el municipio de Puerto Asís, en Putuumayo.



El evento no estaba en la agenda del Presidente, quien se encontraba desde la mañana de este martes en Mocoa donde realizó un Consejo de Ministros.



De hecho, la visita se conoció por un trino de la agencia de noticias de las Farc, Nueva Col, donde se revelaron imágenes.

Según la agencia, lo acompañaban la canciller María Ángela Holguín; el ministro de Salud, Alejandro Gaviria; la ministra de Trabajo, Clara López; y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Según fuentes de la Presidencia, el mandatario decidió realizar el viaje para “evaluar personalmente la adecuación de las zonas y el avance en la implementación del acuerdo”.



“Quedé bastante satisfecho”, afirmó el Jefe del Estado, quien indicó que el 70 por ciento de las viviendas en ese sitio ya está ocupado.



Señaló que llegó sorpresivamente a La Carmelita, luego el Consejo de Ministros en Mocoa, para observar de primera mano cómo iba la construcción y cómo estaba funcionando el proceso.

​

Además, precisó que se reunió con el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación. Según trascendió luego, la canciller Holguín viajará este mismo martes a Nueva York para presentar ante la Organización de Naciones Unidas –uno de los integrantes del mecanismo- los avances de la misión de ese organismo.

Consejo de Ministros

La visita a la zona veredal se da después de que el presidente Santos viajara a Mocoa donde realizó un consejo de ministros para revisar las obras que se han adelantado en esa ciudad tras la avalancha del pasado 1 de abril.



El Jefe de Estado presentó cifras sobre energía, empleo, donaciones, entre otros.

En materia de energía:



Según el Gobierno, el 97 por ciento de Mocoa ya cuenta con luz y que el Putumayo tiene una cobertura del 99 por ciento.



Igualmente, anunció que el próximo domingo 7 de mayo se suspenderá el servicio de energía por 8 horas para desarrollar trabajos que aseguren el suministro energético de ese departamento.

Medioambiente



Con la amenaza latente de las lluvias por la temporada invernal, las autoridades ya han identificado “13 puntos críticos en Mocoa y 8 puntos críticos en la cuenca alta de los ríos” y que se han venido interviniendo.



Se conoció también que este miércoles las 2:00 p.m., y con el apoyo del Ejército Nacional y del batallón de Ingenieros Militares, se estará llevando a cabo la demolición de las dos primeras rocas de las 15 que se encuentran sobre los afluentes.



"Estas demoliciones se realizarán con explosivos de manera controlada por lo cual se extiende la invitación a todas las comunidades aledañas a estar atentas e informadas sobre esta actividad, la cual no generará ningún riesgo", indicó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). La demoloción se realizará sobre la quebrada La Taruca.



La UNGRD recomendó a los habitantes que no se acerquen a la zona y que no se genere pánico frente al sonido de esas explosiones.

Agua

Diariamente se entregan un millón 300 mil litros de agua potable. Además, helicópteros del Ejército y la Fuerza Aérea transportan 450 tubos para conectar una de las bocatomas.

Donaciones

Santos informó que en la cuenta de ahorros de Davivienda se recibieron donaciones monetarias por valor de 9.830 millones de pesos.



Según el Presidente, las donaciones se invertirán en distintos proyectos para Mocoa,entre ellos en la compra de un lote donde se establecerán las primeras 300 viviendas nuevas.



“Estos recursos se van a invertir en diferentes proyectos. Ya decidimos en este Consejo de Ministros que el lote donde se van a construir las primeras 300 viviendas, va a ser adquirido con recursos de esta cuenta. También establecimos que el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que quedará ahí al lado de las viviendas, también se va a financiar con el producto de donaciones de esta cuenta”, dijo el Jefe de Estado.



Además, precisó que se han recibido alrededor de 2.000 toneladas de donaciones en especie, de las cuales ya se han entregado cerca de 1.470 toneladas.



“Tenemos un inventario que nos puede llevar a finales de mayo sin problemas de suministro básico, que estamos dando a través de los diferentes organismos de socorro y diferentes procedimientos”, explicó.



Agregó que también se reconstruirán los escenarios deportivos. De hecho, el Gobierno tomó la decisión de realizar en Mocoa los Juegos de la Orinoquia y la Amazonia de 2018, para lo cual los escenarios deportivos deben estar listos en julio del año entrante.



Según Santos se le dará un subsidio de 18,5 millones de pesos a cada familia de las personas fallecidas. La cifra de muertos es hasta el momento de 323.



Hasta el momento se registran 103 desaparecidos, la mitad de ellos menores de edad. También hay 332 heridos, 5.883 familias inscritas en el Registro Único de Damnificados y 1.869 personas que reciben atención en los albergues. Se han firmado 2.525 contratos de arrendamiento.



ELTIEMPO.COM