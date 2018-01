Presidente Santos suspende diálogos de paz con el Eln

El presidente Juan Manuel Santos suspendió este lunes el nuevo ciclo de conversaciones de paz con el Eln, después del ataque registrado a una estación de Policía en el barrio San José de Barranquilla el sábado. Ese grupo guerrillero emitió un comunicado en las últimas horas en el que asumía la autoría del atentado realizado con un artefacto explosivo en el que perdieron la vida cinco uniformados.

"He tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista para los próximos días, hasta que no vea coherencia por parte del Eln entre sus palabras y sus acciones", indicó el mandatario.



Las declaraciones se dan desde La Palma (Cundinamarca), después de una reunión entre el Presidente y el jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con el Eln, Gustavo Bell, en la cual se analizó la actual situación.

El quinto ciclo de conversaciones se instalará cuando el Eln haga compatible su conducta con la exigencia de paz del pueblo colombiano y de la comunidad internacional

El mandatario indicó que las acciones cometidas recientemente por el grupo guerrillero lo obligan a asumir "la doctrina RABIN", en la que "se combate el terrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz, y se negocia como si no hubiese terrorismo".



El Jefe de Estado agregó que el proceso de negociación "exige un mínimo de coherencia", por esta razón el "quinto ciclo de conversaciones se instalará cuando el Eln haga compatible su conducta con la exigencia de paz del pueblo colombiano y de la comunidad internacional".

Santos también indicó que le solicitó a la Fuerza Pública "seguir cumpliendo sus deberes constitucionales con la máxima determinación".

Este fue el pronunciamiento del Presidente

"El gobierno ha sido generoso y ha mostrado su voluntad de paz, que no puede ser vulnerada por la coyuntura política. Se trata de una voluntad fundamentada en principios y en mi deber de proteger al pueblo colombiano.



Sin embargo, los hechos son tozudos y el comportamiento del ELN me obliga a asumir con esta organización lo que he denominado la doctrina RABIN: Se combate el terrrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz, y se negocia como si no hubiese terrorismo.



Pero para continuar la negociación de paz esta doctrina exige un mínimo de coherencia. Al mismo tiempo mi paciencia y la del pueblo colombiano tienen sus límites.



Por lo tanto, he tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista para los próximos días, hasta que no vea coherencia por parte del ELN entre sus palabras y sus acciones.



Le he reiterado a la fuerza pública que deberá seguir cumpliendo sus deberes constitucionales con la máxima determinación. El quinto ciclo de conversaciones se instalará cuando el ELN haga compatible su conducta con la exigencia de paz del pueblo colombiano y de la comunidad internacional".



