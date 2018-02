'Ese es el tipo de gestos que nosotros estábamos pidiendo': Santos

26 de febrero 2018 , 10:30 a.m.

El presidente Juan Manuel Santos aseguró este lunes que anuncios como el cese del fuego unilateral anunciado por parte del Eln son el tipo de "gestos" que podrían llevar a reestablecer las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y esa guerrilla.

A través de un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional afirmó que

realizará un cese de operaciones militares ofensivas, entre el 9 y el 13 de marzo próximo, como muestra de "respeto" para quienes salen a votar el próximo 11 de marzo.



El Jefe de Estado dijo en La FM que desde hace mucho tiempo se le venía insistiendo a esa guerrilla para que tuviera un "mínimo de coherencia" entre sus acciones y su supuesta voluntad de paz.



Y aunque el mandatario no tomó ninguna decisión de fondo, dijo que "este comunicado, y si lo respaldan con acciones, es lo que estábamos buscando para reanudar el diálogo. Yo voy a estudiar bien el comunicado, verificar su autenticidad y ahí tomaremos esta decisión".



El mandatario está convencido de insistir en la salida negociada del conflicto armado. Añadió que "si por cansancio fuese no teníamos ni siquiera paz con las Farc. Yo me cansé muchas veces, pero perseverar es algo que uno tiene que hacer en un objetivo tan noble".



Política