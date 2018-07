Desde hoy, reglas para la oposición y ley para la  entrega de bandas

El presidente Juan Manuel Santos sancionará hoy dos leyes que son claves en lo que viene para el país: el estatuto de la oposición y la que permite el sometimiento colectivo de las bandas criminales.



La primera de ellas, sobre el papel, puede tener unos resultados más inmediatos y serán evidentes con el comienzo del nuevo periodo de sesiones del Congreso (20 de julio).



La segunda puede tardar un poco, en la medida en que si bien les da garantías a los miembros de las bandas para su desmovilización, esto no sería inmediato.

El estatuto de la oposición pretende darles garantías a las organizaciones políticas que le declaren la oposición a los gobiernos nacional, departamental, municipal o distrital.



La ley para el sometimiento de bandas criminales busca facilitar la entrega de estas estructuras dedicadas al narcotráfico y la violencia. Establece un techo de máximo 30 por ciento de rebaja de penas para delitos de lesa humanidad y 50 por ciento para otros delitos.



Con la entrega colectiva, según el fiscal Néstor Humberto Martínez, habrá “actas de sometiendo individual” en las que se les “obliga a identificar a sus colaboradores, las rutas del narcotráfico y patrimonios que se hayan acumulado, que es una condición para el sometimiento voluntario” de esos grupos.

Puntos claves del estatuto de la oposición

Los partidos y movimientos políticos tendrán que declarar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) si son de gobierno, de oposición o independientes. Esta posición podrán cambiarla una vez durante los cuatro años de periodo del Ejecutivo.



Además, las colectividades que se declaren en oposición al gobierno tendrán un 5 por ciento adicional de financiación que el resto de las colectividades. Para velar por sus derechos habrá una procuraduría delegada para la oposición.



Luego de que el presidente pronuncie su discurso en la instalación del Congreso, es decir, cada 20 de julio, los partidos opositores tendrán derecho a un espacio en televisión para exponer sus puntos de vista.



Paralelo a esto, tres veces al año, los partidos en oposición tendrán derecho de réplica a las alocuciones presidenciales. Este beneficio también se aplicará para responder tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por quienes hacen parte del Gobierno.



Los partidos políticos opositores al Gobierno podrán elaborar el orden del día de las sesiones de Senado y Cámara tres sesiones en cada legislatura y tendrán puesto en las mesas directivas de ambas corporaciones.

Puntos claves del sometimiento

El sometimiento de los grupos armados ilegales que así lo quieran podrá hacerse de manera colectiva y no solamente individual, como se hace hoy día. Para ello deberán tener al menos 15 integrantes.



La idea es que se acojan a este modelo las bandas criminales, las organizaciones relacionadas con el narcotráfico y, si así lo deciden, las disidencias de las Farc, a las cuales se les aplicarán las normas ordinarias en el momento en que deciden separarse del proceso de paz.



El beneficio para las organizaciones ilegales que estén en armas que se entreguen a las autoridades será un descuento del 50 por ciento en sus eventuales castigos, como se aplica de manera individual actualmente. Cuando se trate de delitos de lesa humanidad, la rebaja será del 30 por ciento.



Salvo estos beneficios, que ya están contenidos en las normas actuales, el nuevo esquema no crea ningún otro privilegio para estas organizaciones.



En cuanto a lo relacionado con las audiencias en los procesos contra los integrantes de grupos armados ilegales que se hayan sometido a la justicia de manera colectiva, ya no serán seis sino dos: una de acusación y otra de acatamiento a la justicia y al fallo.



