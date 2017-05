Presidente Santos responde a gobernadores por tema de regalías 

El presidente Juan Manuel Santos replicó este viernes a los gobernadores, quienes lo habían acusado de “centralizar el poder” por reorientar la inversión de recursos, y les dijo que no les va a quitar esos dineros a las regiones, sino que se va a empeñar en que las obras se ejecuten con eficiencia.

En un duro comunicado, emitido el jueves pasado, los gobernadores aseguraron que el Gobierno Nacional tenía la intención de afectar “la autonomía de los departamentos y arrebatar recursos indispensables que son de las regiones y para las regiones”.El malestar surgió por un proyecto que presentó el Gobierno al Congreso para crear un fondo, alimentado con un porcentaje de las regalías, para construir vías terciarias en las regiones y hacer otras inversiones para el posconflicto.

A este fondo irían los 1,5 billones de pesos que tiene el Fondo de Ciencia y Tecnología sin ejecutar. Estos dineros serán manejados desde Bogotá, lo que no gustó a los líderes regionales.



Al respecto Santos aseguró que lo que se va a hacer es acelerar las obras y garantizar “la transparencia” de las inversiones.

Lo importante es que la inversión se hagan bien, que se hagan con contratos tipo, que no se quede la plata en intermediarios

importante es que la inversión se hagan bien, que se hagan con contratos tipo, que no se quede la plata en intermediarios”, dijo el Jefe de Estado.



La discusión de fondo de Santos con los gobernadores no es si se hacen o no las obras, sino que se ejecuten con transparencia.



Varios proyectos de regalías manejados en regiones se han convertido en nichos de corrupción. Ha habido varios casos de estos denunciados por la Fiscalía y la Contraloría



“¿Por qué tanto interés en quién contrata? Que contrate el que ofrezca la mayor transparencia, eso es lo que quiere el pueblo colombiano: que la plata se gaste bien”, manifestó Santos.



En muchas ocasiones las regiones se han convertido en focos de corrupción.

Un ejemplo claro de ello fue lo ocurrido en La Guajira, un departamento que, a pesar de recibir más de medio billón de pesos en regalías entre 2015 y 2016, estuvo inmerso en una profunda crisis que obligó al Gobierno a asumir desde Bogotá el manejo de los recursos de los sectores de salud, agua potable y educación, y los últimos seis gobernadores han ido a la cárcel.



Con este fondo que pretende crear Santos, se podrán construir 3.000 kilómetros de vías terciarias. Sin embargo, la construcción de estas se hará de forma concertada con los mandatarios locales.



“Queremos es concertar con los gobernadores, con los alcaldes y las comunidades la forma más rápida de hacer esas carreteras y ya hemos avanzado mucho. Pero los recursos son de las regiones”, concluyó Santos.



