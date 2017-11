Santos propone a ‘Timochenko’ que se reúnan el próximo viernes

“En respuesta a su solicitud, voy a proponer a Rodrigo Londoño que nos reunamos el viernes”, dijo el presidente Juan Manuel Santos este lunes en su cuenta de Twitter. El mandatario respondió a la solicitud que hizo el jefe de la Farc, más conocido como ‘Timochenko’, a raíz de las preocupaciones suscitadas en ese grupo por el fallo de la Corte Constitucional sobre la Jurisdicción Especial para la Paz.

El pasado viernes se conoció una carta en la que el líder de la antigua guerrilla le pidió el Presidente reunirse de manera "urgente", al considerar que se habían modificado "aspectos esenciales" del acuerdo de paz. 'Timochenko' manifestó su preocupación por "los retrasos y graves incumplimientos" en seguridad para los excombatientes y en los programas de reincorporación.



“Estamos alarmados en máximo grado, ya no solo por los incumplimientos por parte del Estado en múltiples materias acordadas, sino sobre todo por la osadía con que distintas instituciones vienen actuando en contradicción abierta con el Acuerdo Final, hasta el punto de modificarlo en aspectos esenciales”, expresó el líder de la Farc.



El Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, dijo este lunes que el presidente está "estableciendo el momento más oportuno" para tener esa reunión, más allá de los mecanismos que se acordaron en el marco del acuerdo de paz para hacer seguimiento al cumplimiento de lo pactado. "Sí, esa reunión se va a dar", afirmó.



Rivera también se refirió a la fe de erratas de la Corte Constitucional, que emitió un comunicado corregido tras el primero que se conoció. Según el Comisionado, esto "aclara mucho" de lo que la Farc vienen reclamando. "Muestra que el corazón del acuerdo de paz se ha mantenido", en temas como la participación política de los excombatientes, ahora agrupados en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.



No obstante, el mismo Londoño dirigió este fin de semana una carta a la Corte Penal Internacional en la que reitera sus preocupaciones, al decir que "el fallo de la Corte colombiana abre las puertas a la impunidad, en una clara burla a los derechos de las víctimas".



Los miembros de la Farc mantienen sus críticas a temas como las inhabilidades a los magistrados de la JEP, que ya fueron elegidos, pero que serán discutidas de nuevo este martes en la Cámara de Representantes, instancia pendiente tras la aprobación en el Senado la semana pasada.



Por lo pronto, Rodrigo Londoño no ha respondido a la propuesta del presidente Santos.



ELTIEMPO.COM