Santos pide levantar prescripción en cuentas de campaña del 2010

Santos abre la puerta para que investiguen las cuentas de su campaña en el 2010



El presidente Juan Manuel Santos le pidió este miércoles al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, “que la pregunte al Consejo Electoral si en la campaña de 2010 todas las cuentas ya están caducas y si se puede levantar esa caducidad”.



El pronunciamiento del mandatario se debe a que algunos expertos en temas electorales han advertido que no es posible sancionar eventuales irregularidades en las cuentas de su primera campaña, en el 2010, debido a que el tiempo establecido en la ley para ello ya se cumplió.



Por eso, Santos le pidió a Cristo que indague en el tribunal electoral si esta tesis jurídica es aplicable y si es posible que se levante esa caducidad, la cual es de tres años después de cometidos los hechos.



En otras palabras, en caso de que se pueda levantar la caducidad, quedaría abierta la posibilidad de que el Consejo Electoral investigue las presuntas irregularidades en esa campaña y pueda sancionarlas.



Esta controversia jurídica surgió luego de que Roberto Prieto, quien fue miembro de la campaña en el 2010, aceptó que unos afiches que él ordenó fueron pagados por la firma brasileña Odebrecht, algo prohibido en las normas.

No acepta renuncia

Santos también reveló que no le aceptó la renuncia a Santiago Rojas, actual director de la Dian, y quien fue su gerente de campaña en el 2010.



“Me renunció por el lío este de los afiches en la campaña de 2010, pero el doctor Santiago Rojas no tiene ninguna responsabilidad. Yo creo en su integridad, he trabajado con él hace 25 años y no le voy a aceptar esa renuncia. Por supuesto le estoy diciendo que colabore con todas las autoridades para que quede establecido que él no tiene ninguna responsabilidad”, dijo el mandatario.



POLÍTICA