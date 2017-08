Santos le dijo a EE. UU. que no haga intervención militar en Venezuela

El presidente Juan Manuel Santos le dijo este domingo a los Estados Unidos que se abstenga de hacer cualquier intervención militar en Venezuela o en cualquier otra parte del subcontinente latinoamericano.



Se lo dijo a través del vicepresidente de esa potencia, Mike Pence, quien arribó este domingo a Colombia, en el comienzo de una gira que hará por otros países latinoamericanos en busca de apoyo para “aislar políticamente” a Venezuela y presionar al presidente de ese país, Nicolás Maduro, para que retorne a la democracia y a la libertad.

Aunque la Cancillería colombiana ya había reaccionado contra el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, quien el pasado viernes amenazó con una “posible acción militar” contra Venezuela, “si es necesario”, la declaración de Santos contra ese propósito, en la cara del vicepresidente Pence, tomó mucha más importancia.



“Ni Colombia ni América Latina, desde el sur del río Grande hasta la Patagonia, podrían estar de acuerdo (con una intervención militar). América es un continente de paz. Mantengámoslo así”, le dijo Santos a Pence, en tres ocasiones, durante una declaración que los dos hicieron desde la Casa de Huéspedes de Cartagena.



La tajante advertencia del premio nobel de paz a Washington para que saque de su libreto cualquier acción militar en el subcontinente, es la manifestación más caracterizada que un líder de la región le ha hecho a Estados Unidos, con motivo de este hecho.



Cuando a Pence le correspondió hablar del mismo tema, primero en la declaración conjunta y luego en respuesta a los periodistas, fue evidente que se notificó de la advertencia del mandatario colombiano.



En ningún momento el segundo hombre de la Casa Blanca se atrevió a sustentar el uso de la fuerza para buscar por esa vía una solución a la crisis de Venezuela. Pence repitió otro concepto del presidente Trump, en el sentido de que “tenemos muchas acciones para tomar sobre Venezuela”.



De hecho, cuando un reportero le insistió si su visita a Chile, Argentina y Panamá tenía como propósito buscar apoyo para una acción militar contra Caracas, Pence dijo que “vamos a poder dar una solución pacífica a la crisis de Venezuela”.

Colombia, aliado de Estados Unidos

Lo que sí quedó claro es que Colombia será un aliado de Estados Unidos en la adopción de más sanciones económicas y políticas contra Venezuela, para presionar a Maduro a volver a la democracia y restaurar las libertades en ese país.



Tanto Pence como Santos confirmaron de manera pública que hablaron de ese tema y manifestaron que actuarán de manera coordinada en esa dirección.



Santos, quien hasta hace pocos meses era considerado como un líder cercano a Maduro, dijo que “la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro debe mantenerse y acrecentarse”.



Agregó que “una constituyente ilegal es el tiro de gracia a la institucionalidad democrática venezolana”. Santos fue uno de los primeros mandatarios en rechazar la constituyente de Maduro y anunciar que desconocerá todos sus efectos.



Este domingo no quedaron dudas de que el vicepresidente estadounidense, Pence, logró ya el primer objetivo de su visita por el subcontinente latinoamericano: el respaldo de Colombia a su país para buscar el aislamiento político y diplomático del régimen de Maduro.



“Respaldamos las medidas tomadas por Estados Unidos y las adicionales, pero que permitan una salida pacífica a la crisis venezolana”, le respondió Santos a Pence.



Ninguno de los dos líderes confirmó qué nuevas medidas vendrán, pero sí dejaron ver que hablaron sobre muchas de ellas.



Pence dijo que su país utilizará “todo el poder político y económico” para forzar a Maduro a poner fin a su dictadura.



Pence, de manera categórica, notificó en varias oportunidades que Estados Unidos no va a descansar hasta ver a Maduro fuera del poder.



“Los Estados Unidos no van quedarse quietos. Vamos a seguir trabajando con los otros países para restaurar la democracia en ese país”, insistió.



El vicepresidente estadounidense y el presidente colombiano no dudaron en calificar al régimen de Maduro como “una dictadura”.



Los dos líderes también hablaron de la necesidad de que las nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro permita al pueblo venezolano retornar “pronto” a la democracia y la libertad.



El vicepresidente Pence confirmó que el principal propósito de este viaje por cuatro países latinoamericanos es buscar la unidad de la región para presionar el regreso de Venezuela a la democracia, y Colombia fue el primero. Entre otras razones por eso fue su primera escala en este recorrido por la región.

Washington pide ‘acción rápida’ a Colombia contra las drogas

Estados Unidos pidió este domingo a Colombia una “acción rápida” contra los cultivos ilícitos.



El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, le dijo al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de manera pública, este domingo en Cartagena, que “esto tiene que terminar rápido”, refiriéndose al incremento en los cultivos de coca.



Aunque no es una sorpresa que Washington exprese su preocupación por este hecho, sí llamó la atención que el líder del Gobierno estadounidense urja, como lo hizo, acciones más contundentes contra los cultivos ilegales en Colombia.



En el 2016, según Naciones Unidas, Colombia tuvo un incremento superior al 50 por ciento en las áreas ilegales cultivadas, que llegó a 142.000 hectáreas.



Pence dijo, en su declaración de llegada a Cartagena, que su gobierno tiene “preocupación” por el “dramático” aumento en los cultivos de coca en Colombia, “que no se habían visto antes”, y urgió para que esto no siga “generando víctimas y crímenes” en ambos países.



El vicepresidente Pence, admitiendo también la responsabilidad de Estados Unidos en el tráfico ilícito de drogas, dijo que el presidente Trump va a tomar decisiones para “abordar la demanda de drogas, una mayor seguridad fronteriza y la extradición de todos los delincuentes” metidos en este negocio.



Y reiteró la disposición de Washington para “seguir trabajando con Colombia” en la lucha contra las drogas y “contra los narcotraficantes”. “Vamos a seguir”, añadió.



El presidente Santos, quien lo recibió en Cartagena, le recordó que en este tema de las drogas hay “preocupaciones compartidas” pero también “responsabilidades compartidas”.



Santos le explicó a Pence la estrategia de su gobierno de erradicar 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos, la mitad de ellas de manera forzosa y la otra mitad con la ayuda de las familias que viven en las zonas de cultivo.



El Presidente reiteró su convicción de que con un país sin Farc la erradicación de los cultivos ilícitos será más viable.



Washington veía a las Farc, hasta hace un tiempo, como uno de los principales carteles de la cocaína.



De hecho, el vicepresidente Pence se negó a responder la pregunta de uno de los reporteros acerca de si su gobierno iba a retirar a las Farc de la lista de terroristas. Pence eludió la respuesta y se limitó a manifestar que va a trabajar con Colombia en la lucha contra las drogas y que apoya al proceso de paz con las Farc.



No obstante las observaciones de Pence sobre las “preocupaciones” de Washington sobre el aumento de los cultivos ilícitos, en varias oportunidades dijo que “Estados Unidos está con Colombia” y que su país “no tiene otro mejor socio en la región”.



