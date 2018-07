Santos ordena ascensos de militares que estuvieron en Operación Jaque 

El presidente Juan Manuel Santos ordenó este martes los ascensos de cuatro militares que participaron hace 10 años en la Operación Jaque y que posteriormente no fueron ascendidos.

"Me quedó un sinsabor que hoy quiero rectificar: cuatro miembros de ese maravilloso equipo no fueron después ascendidos, no sé por qué motivo, pero me pareció que no era justo y hoy quiero corregir esa injusticia”, dijo el jefe de Estado, quien en ese momento era el Ministro de Defensa.



Santos le pidió al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que este misma semana el coronel Rico sea ascendido a brigadier general; que el teniente coronel Solano pase al grado de coronel; que el teniente coronel Halaby pase a coronel; y que el sargento mayor Garzón será sargento mayor de comando.



Eso si, Santos dejó en claro que los nuevos rangos son de carácter honorario.



Este anuncio lo hizo Santos en el marco de la conmemoratorio de los diez años de Jaque, una acción realizada por el Ejército Nacional y la cual calificó como la más grande operación de inteligencia militar en la historia reciente.



Santos dijo que "la Operación Jaque fue audaz y compleja. Además de ingeniosa y exitosa, determinante en el camino hacia la paz”.

