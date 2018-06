Presidente Santos no objetará ley de procedimiento de la JEP

A pesar de no estar de acuerdo con algunas de las modificaciones que hizo el Congreso al proyecto que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el presidente Juan Manuel Santos anunció que no objetará esta normativa.

Las dos modificaciones que no gustaron a Gobierno son las que establecen un tratamiento diferencial para los miembros de la Fuerza Pública señalados por algún delito durante el conflicto armado.



En este punto, se determinó, tal y como lo propuso la bancada del Centro Democrático,que los procesos de los miembros de la cúpula militar serán congelados hasta que el Congreso, a través de reforma constitucional, cree una sala especial dentro de la JEP para su juzgamiento y esté a cargo de magistrados diferentes.



Por otro lado está el artículo que limitó las facultades del tribunal especial sobre la extradición.



De todos modos, Santos dijo que "el presidente no puede objetar artículos sino que tiene que objetar la ley o no objetarla, yo no la voy objetar"



Eso sí, el jefe de Estado aclaró que la normativa de todos modos pasará al control de la Corte Constitucional "que sí puede poner artículos específicos bajo su lupa y declararlos inconstitucionales".



POLÍTICA