'El incremento en cultivos ilícitos es menor al esperado': Santos

Durante la rendición de cuentas del sector defensa, en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos dijo que, en cuanto al aumento de cultivos de coca en el país, "viene un incremento menor del que se esperaba. Eso es coyuntural. Lo importante es tener una estrategia y por primera vez se tiene algo viable y efectivo para poder combatir este flagelo con mayor eficacia".

Santos calificó la lucha contra las drogas como una 'bicicleta estática', ya que "fumigábamos un día y al día siguiente ya volvía a plantarse". Además, añadió que es el momento de ser innovadores y creativos para erradicar el problema del narcotráfico.

"Por primera vez tenemos un plan, una visión y podemos ser efectivos gracias a la paz. Ahí tenemos que ser muy sinceros: sin esa paz no habría sido posible una solución estructural a los cultivos ilícitos", agregó el mandatario.



El presidente también señaló que el problema de las drogas no es solo responsabilidad de Colombia, sino que "los consumidores siguen consumiendo y ahora legalizan el consumo de muchas de las drogas", por lo cual debe ser una lucha mundial "para combatir ese flagelo".



El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, también defendió la labor de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. "Un gobierno que en 2 años erradica 120 mil hectáreas con la fuerza pública, no es un gobierno que tenga que salir vergonzante por el mundo recibiendo críticas sobre su voluntad para luchar contra el narcotráfico", dijo el ministro.



Villegas también señaló que "todas las metas que se le han entregado a la fuerza pública en materia de lucha contra los cultivos ilícitos han sido cumplidas" y que "las cifras oficiales para Colombia no son las del departamento de Estado (de EE. UU), sino las de naciones unidas que van a salir en 2 o 3 semanas.

Nueva estrategia con drones

Santos anunció que además de la sustitución voluntaria que está aplicando el gobierno, se están "ensayando nuevos sistemas con drones que estarán más cerca de los cultivos, sin peligro de que la aspersión cause daños".

Jurisdicción Especial para la Paz

Santos también se refirió a la polémica suscitada alrededor del proyecto de ley que establece el procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Reiteró que "no le conviene a nuestras fuerzas aprobar un espacio especial con magistrados especiales", porque "eso los pondría en la lupa de la Corte Penal Internacional". Según Santos, "no es cierto que nuestras fuerzas quieren lo que algunos pretenden decir que quieren".



Debido a esto, reiteró su llamado al Congreso para aprobar el protocolo de la JEP "mañana mismo".



