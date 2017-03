Santos contraataca: 'Odebrecht vino por lana y salió trasquilada'

El presidente Juan Manuel Santos aseguró en la tarde de este martes desde Chocó, que la empresa brasileña Odebrecht, a la que no mencionó por su nombre, “intentó penetrar a este Gobierno pero no lo logró”.



“Esa empresa quiso participar en 22 obras, pero solamente se ganó una y en franca lid porque participaron más de 10 proponentes, lo que indica que no pudo haber gato encerrado”, dijo el mandatario en el marco de la inauguración del nuevo aeropuerto de Quibdó.



(Le puede interesar: Sancho BBDO sí aparece en rendición de cuenta de campaña Santos)

El mandatario dijo que si bien esa multinacional logró vulnerar en algún momento al país, pero “este gobierno le hizo a esa empresa un muro, para que no lo pudiera penetrar”.



Santos recordó que Odebrecht le hizo una reclamación a esta administración por la Ruta del Sol II, “la que fue adjudicada a través de un soborno, no en mi Gobierno” pero “no tuvo ningún éxito”.



“Se vino por lana y salió trasquilada esta empresa en esa reclamación”, dijo el mandatario, quien agregó que no fue solo eso, si no que cuando comenzó a dejar de cumplir, la ANI y el Vicepresidente Germán Vargas –quien lo acompañó a la inauguración de obras# en Chocó- comenzaron a multarla por incumplimiento.



(Además: Por caso Odebrecht, Partido Conservador le diría adiós al Gobierno)



“A esta empresa en mi Gobierno le ha ido como a los perros en misa”, señaló el jefe de Estado.



POLÍTICA