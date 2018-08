Más de 820.000 venezolanos quedan regularizados

Facilidad para obtener permisos para trabajar en Colombia, acceso a la seguridad social, homologación de títulos de primaria y bachillerato gratis y la posibilidad de que permanezcan en el país al menos durante dos años son algunos de los aspectos del decreto que firmó ayer el presidente Juan Manuel Santos para apoyar a los venezolanos que han llegado a nuestro país.

En concreto, esa disposición establece la regularización temporal de los 442.462 venezolanos que están en el país y que se registraron dentro de los plazos que fijó el Gobierno Nacional.



Sin embargo, hay que señalar que esta cifra corresponde a los que se podrían denominar como nuevos, porque regularizados en total son un poco más de 820.000. Es decir, ese total será el que recibirá todos los beneficios de este decreto.

Son los 442.462 que se inscribieron en el registro, a los que se deben sumar 381.735 que ya están regularizados. La situación de los que no se registraron quedará en manos del nuevo gobierno.



“Esto es un hito internacional en materia migratoria”, destacó el mandatario, quien sostuvo que mientras el mundo se debate sobre restricciones migratorias, Colombia avanza para actuar con solidaridad y con una política seria de integración de migrantes y de los que han retornado.



Desde el 2011, cuando comenzó la crisis en Siria, Europa ha recibido alrededor de un millón de refugiados, de los cuales un poco más de 500.000 se han quedado en Alemania.



A la luz del nuevo decreto, eso significa que los 820.000 venezolanos que están en el territorio nacional van a seguir teniendo acceso a la atención de urgencias, podrán afiliarse al sistema de salud a través del Sisbén y las mujeres gestantes venezolanas tendrán control prenatal.



Hasta ahora, los ciudadanos del país vecino solo tenían permiso para permanecer en el territorio nacional 180 días. Con la nueva disposición podrán estar hasta dos años.

En materia de educación se darán más facilidades para que los niños puedan acceder a un cupo en la educación pública primaria y secundaria. También podrán validar de manera gratuita la básica y media académica, mediante evaluaciones o actividades académicas.



Además, el Ministerio de Educación agilizará en los próximos tres meses el procedimiento para convalidar los títulos de educación superior expedidos en el país vecino.



A esto hay que agregar que los 442.462 venezolanos que se registraron y los 180.000 que ya estaban inscritos con Permiso Especial de Permanencia (PEP) tendrán acceso a servicios de orientación, información y remisión brindados por la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo y facilidades para acceder al mercado laboral.

Pero no todos los beneficios son para ellos, también los hay para los colombianos que han retornado. El decreto establece facilidades para acceder a programas y planes de apoyo del programa Colombia Nos Une, como población que ha retornado en situación de vulnerabilidad.



Igualmente se les facilitará el procedimiento de inscripción en el Registro Único de Retorno.



Al dar a conocer ayer este decreto, el presidente Santos también anunció que se desembolsarán 20.000 millones de pesos como aporte para el pago de la deuda que tienen los hospitales que han atendido a los migrantes, en lo que tiene que ver con urgencias, partos, servicios a las gestantes y atención a enfermedades crónicas, como el cáncer.

Los beneficios del decreto

Salud

El decreto les permitirá a los migrantes acceder a la seguridad social por medio de la encuesta del Sisbén, lo cual facilitará ubicarlos en el régimen contributivo o el subsidiado. La norma también establece que las mujeres gestantes tendrán control prenatal. Todos seguirán teniendo acceso al servicio de urgencias.



Educación

Los niños y jóvenes podrán validar de forma gratuita los estudios de básica y media académica, mediante evaluaciones o actividades que deben establecer las instituciones educativas. Además, en los tres meses siguientes se facilitará y agilizará el trámite para convalidar los títulos de educación superior.



​Trabajo

Se brindará el acceso a “servicios de orientación, información y remisión ofrecidos por la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo y facilidades para acceder al mercado laboral, bajo principios de la política de trabajo decente”. Esto se incluyó en el decreto por denuncias de irregularidades en la contratación.​

‘El de Venezuela es un régimen que no escucha’

El presidente Santos reiteró ayer su “condena” a las acciones del régimen venezolano que han desembocado en “esta crisis humanitaria”, que afecta no solo a Colombia, sino a los países de la región.



Santos dijo que el Gobierno del país vecino es un “régimen que no escucha y que parece que está en un estado de negación total, porque no solamente no escucha, sino que no actúa”.



Santos insistió en la necesidad de que Venezuela “permita un canal humanitario que alivie en algo el sufrimiento de su pueblo”. “El mundo entero está cada vez más aterrado con lo que está sucediendo en Venezuela”, agregó.



