Santos explicó por qué firmará decreto sobre Línea Negra en la Sierra

El presidente Juan Manuel Santos anunció este viernes que el próximo lunes firmará el decreto que delimita la denominada ‘Línea Negra’ en la Sierra Nevada de Santa Marta, que busca proteger la riqueza ambiental y cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta

Santos dijo que esto se hace en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional que busca proteger la riqueza ambiental y cultural de un ecosistema altamente vulnerable al cambio climático y a otros factores sociales.



Agregó que con la norma se busca “garantizar el acceso de las comunidades indígenas a los sitios sagrados para que puedan realizar sus pagamentos y prácticas mágico-religiosas”.



El mandatario explicó que el texto del decreto fue discutido y elaborado durante cuatro años entre el Gobierno Nacional y los líderes ancestrales de la Sierra Nevada.

De acuerdo con él, esa norma genera seguridad jurídica a través de la identificación de los hitos sagrados.

Sobre las críticas a la iniciativa, que han llegado desde diversos sectores, Santos explicó que el decreto no es una imposición de culto, credo o religión para el resto de los colombianos. Dijo que tampoco vulnera ni desconoce la propiedad privada, ni los derechos adquiridos de terceros y de las comunidades étnicas. “Todo lo contrario, se garantiza su protección y se busca armonizarlos con los derechos de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada”, indicó.



Santos fue enfático en resaltar que el decreto no reglamenta ni modifica la consulta previa en la Sierra Nevada. También negó que sea cierto que las comunidades indígenas de allí se van a convertir en autoridades ambientales o que podrán modificar el uso del suelo y subsuelo.



Durante su intervención, el jefe de Estado destacó que en la Sierra Nevada se han registrado más de 3 mil especies, de las cuales 49 están amenazadas.



En concordancia con esto destacó que durante el último siglo se ha presentado un decrecimiento acelerado de los ecosistemas nativos de la Sierra Nevada, generado por el avance de la frontera agropecuaria, los cultivos de uso ilícito, las obras de infraestructura, un turismo demasiado intensivo, el crecimiento no planificado de los centros urbanos y el cambio climático.



“Nuestro medio ambiente, como la parte cultural, me parece mucho más importante que defender unos derechos particulares”, dijo Santos.



