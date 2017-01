Santos le exige a Zuluaga probar 'infiltración de su campaña'

El presidente dice que la oposición procede como “los pájaros disparándoles –en este caso con mentiras– a las escopetas”.

El presidente Juan Manuel Santos le dijo en la mañana de este lunes a Oscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático (CD) en las pasadas elecciones de 2014, que probara o retirara su acusación de que fue víctima de una “infiltración criminal” en referencia al tema al caso del 'hacker'.

Zuluaga ha sostenido que esta acción delictiva, según él, fue la causa de que perdiera las elecciones ante el actual mandatario.

“Es hora, señor Fiscal, de aclarar de una vez por todas el sartal de acusaciones, mentiras y especulaciones que se han difundido últimamente, en una aplicación del viejo refrán: 'los pájaros disparándoles –en este caso con mentiras– a las escopetas”, algo que se ha vuelto constante en el proceder de la oposición”, dijo Santos en la Casa de Nariño, durante el acto de posesión del nuevo procurador general de la Nación, Fernando Carrillo.

Santos recordó: “Ya hay seis personas condenadas por la justicia y en la cárcel, y a Óscar Iván Zuluaga se le archivó el proceso porque no era el representante legal de su campaña y porque no denunciar el delito de espionaje no se considera delito en Colombia”.

El Jefe de Estado, sin embargo, reiteró: “La misma Fiscalía, con el apoyo del FBI, certificó la autenticidad del video que reveló el escándalo, y es obvio que hay responsables que deben ser determinados y sancionados”.

Santos dijo: “Ahora han echado a rodar la especie de que hubo algún tipo de infiltración ilegal en la campaña del candidato Zuluaga. Esto debe probarse o desmentirse, porque si todo fue una burda estrategia distractora –como también se ha vuelto costumbre–, quienes la pusieron en marcha deben igualmente responder por obstruir la justicia”.

