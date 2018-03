Santos confiesa un dilema: ‘¿Romper o no con el Eln?’

El presidente Juan Manuel Santos, como pocas veces lo hace, confesó este miércoles que está en un fuerte “dilema” íntimo: romper las negociaciones de paz con el Eln, como quiere la opinión, o insistir en los diálogos para salvar vidas.

Al hablar ante el Consejo Mundial de Iglesias, en Bogotá, el mandatario se mostró de verdad confundido sobre esa situación.



“¿Qué hago con el Eln?”, se preguntó el mandatario. Y repuso: “¿Sigo insistiendo (en el diálogo) o rompo, como quiere la opinión pública?, porque hoy toda la opinión está en favor de romper los diálogos”.



Las negociaciones de paz con el Eln entraron en el “congelador” desde el pasado 9 de enero, cuando actos violentos de esa organización no facilitaron el comienzo del quinto ciclo de conversaciones.



“Nos sentamos con ellos y el 9 de enero de este año dijimos: vamos a hacer un receso. Ellos no quisieron aceptar que prolongáramos el cese del fuego. Nos íbamos a sentar a renegociar un nuevo cese del fuego y a las dos horas comenzaron otra vez con sus ataques terroristas”, se quejó el presidente.



La posibilidad de un entendimiento político con el Eln ha empeorado más, porque a medida de que el Gobierno ha intentado reanudar las conversaciones, esa guerrilla acude más a actos de violencia, como el asesinato de 6 policías en Barranquilla el pasado 28 de enero, y otros 5 el pasado martes en Tibú, Norte de Santander.



Apenas unas horas antes del atentado que cobró las vidas de los cinco agentes en Tibú, el pasado martes, Santos había considerado la posibilidad de reanudar las negociaciones en Quito, pero hechos como ese le minan su capacidad de discusión política con esa guerrilla.



Frente a decenas de líderes cristianos, Santos reflexionó el miércoles una y otra vez. “Cuántas vidas cuesta romper los diálogos en este momento o cuántas vidas nos vamos a ahorrar si seguimos insistiendo, pero exigiendo un mínimo de coherencia”, dijo el presidente.



Aunque muchos sectores, pero en especial la oposición, le han exigido a Santos que cancele definitivamente las negociaciones con el Eln, Santos parece dispuesto a intentarlo, solo con el ánimo de evitar la pérdida de vidas que genera el conflicto.



“Estos son los dilemas que tiene un gobernante, sobre todo cuando tiene que construir paz”, confesó Santos, para preguntarse luego en un tono propio de quien no quiere equivocarse: “¿A quién le consulta uno ese tipo de decisiones?”.



Luego el presidente se quejó de tener una contraparte a la que “le falta total coherencia” en la búsqueda de la paz que dice tener, y sin “credibilidad” para cualquier diálogo hacia el futuro.



Santos, quien dedicó los primeros 6 años de su gobierno a negociar la paz con las Farc, la guerrilla más numerosa del país, hasta traerla a la política como ocurre hoy, no ha tenido la misma suerte con el Eln, con el que comenzó aproximaciones hace casi dos años.



Todos los gobiernos que han intentado una salida política con el Eln los últimos 40 años han fracasado. Y se alegan como razones de esas circunstancias el hecho de que no tengan una unidad de mando clara y una estructura federada.



Hoy las cosas con el Eln son todavía más difíciles, a juicio de algunos entendidos, pues esta organización cuenta con el respaldo incondicional del Gobierno de Venezuela que protege en su territorio a los miembros de su cúpula.



Santos terminó su intervención con la misma pregunta: “... ¿Cuántas vidas nos vamos a ahorrar si seguimos insistiendo, pero exigiendo un mínimo de coherencia?”.



