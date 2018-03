Presidente Santos anuncia que retoma los diálogos de paz con el Eln

El presidente Juan Manuel Santos anunció al mediodía de este lunes que ha decidido retomar los diálogos de paz con la guerrilla del Eln "pensando en la vida, en salvar vidas, en lograr una paz completa para Colombia".



El mandatario hizo el anuncio tras recordar que el domingo el país vivió "las elecciones más pacíficas y más transparentes en más de medio siglo, con el mayor numero de candidatos, el mayor numero de mesas de votación y una mayor participación".



También destacó que las Farc, "ya desmovilizadas y desarmadas", se presentaron a las elecciones como un partido político y "cambiaron las balas por los votos, la violencia por la democracia. ¡Para eso –precisamente para eso- se hizo el proceso de paz!".

Además, mencionó que el Eln "cumplió con el cese al fuego unilateral que decretó con ocasión de las elecciones".



"Es con gestos como este —y no con ataques terroristas— como el Eln puede reconstruir el mínimo de confianza que se requiere para avanzar en el camino del diálogo", añadió Santos.



El Presidente también comentó en su intervención que muchos líderes y ciudadanos, "indignados con razón por las acciones violentas del Eln", han pedido levantar la mesa. Y de otro lado la iglesia, varias organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, voceros de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como de la comunidad internacional se han pronunciado a favor de retomar el diálogo.



"El papel de un gobernante es sopesar las circunstancias, analizar las consecuencias y tomar la decisión que –en conciencia– considere la mejor para el futuro de la nación. Nada más fácil que escoger la guerra. Estamos llenos de motivos para escoger la guerra, para cambiar las palabras por el sonido atronador de los bombardeos. Paradojicamente, es lo popular. Buscar la paz –en cambio– exige paciencia, templanza, muchas veces ir contra la corriente, es decir, perseverancia y determinación a toda prueba. Buscar la paz nunca ha sido tan popular como mostrar los trofeos de la guerrra", reflexionó Santos.



Y luego subrayó que como gobernante no puede renunciar a hacer todo lo posible, a agotar hasta el último recurso, "para que no se pierdan más vidas, para que no haya más heridos ni mutilados, para que no se produzca más daño a la infraestructura o a la naturaleza, por cuenta del conflicto con el Eln".



El Presidente ya le dio instrucciones a Gustavo Bell, jefe del equipo negociador de paz del Gobierno, para que viaje a Quito y reactive las conversaciones.



El objetivo del Gobierno es avanzar en la discusión y acuerdos sobre los dos puntos que se estaban discutiendo simultáneamente: participación ciudadana y el de las acciones y gestos humanitarios que se deben dar para ayudar a construir la paz. Además, se buscará un nuevo acuerdo de cese del fuego.



"Espero –de corazón– que en esta nueva oportunidad que se le da a la paz, se avance con prudencia, firmeza y perseverancia hasta acordar la desmovilización, desarme y reintegración del Eln, es decir, la paz completa que tanto anhelamos los colombianos. Por lo pronto, volveremos a la mesa con el objetivo más puro y más importante que puede tener cualquier decisión: salvar vidas, ¡salvar vidas de colombianos!...", finalizó Santos.



