Santos abre puerta para indagar su campaña del 2010

El presidente Juan Manuel Santos le pidió el lunes a su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que indague si la caducidad para sancionar irregularidades en su campaña del 2010 existe y, en tal caso, si puede levantarse.



Santos se refirió a las posibles faltas que pudo haber en su empresa electoral del 2010 y que fueron admitidas por el empresario Roberto Prieto, quien fue miembro de esa campaña.



“Le pedí al Ministerio del Interior que le pregunte al Consejo Nacional Electoral si de la campaña del 2010 todas las cuentas ya están caducas, y si se puede, levantar esa caducidad”, afirmó el jefe de Estado.



Las palabras de Santos se dieron en medio de una controversia jurídica sobre si es posible sancionar faltas cometidas en una campaña del 2010 o si la autoridad ya perdió esta facultad.



De acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo, el Estado tiene un plazo de tres años para sancionar este tipo de faltas, las cuales se habrían cometido hace casi siete años.



El pasado lunes Prieto admitió que en 2010 ordenó imprimir unos afiches que, según le dijeron, fueron pagados por la firma Odebrecht. “La irregularidad es evidente”, afirmó Prieto.



Las faltas a la que se refiere el empresario es que las campañas electorales en Colombia no pueden recibir financiación extranjera y, adicionalmente, ese gasto no habría sido reportados en las cuentas.

Denuncia

El miércoles, la sala plena del Consejo Electoral debatió una petición que hizo el senador por el Centro Democrático José Obdulio Gaviria para que se indague la campaña de Santos en 2010.



En el documento, conocido por EL TIEMPO, Gaviria sostiene que esa campaña “presentó las cuentas” sin “relacionar un presunto aporte de la empresa Odebrecht”.



Álex Vega, presidente del tribunal electoral, afirmó que, conocida esta denuncia y la petición del jefe de Estado, la entidad abordará el tema, el cual se “repartirá” para que uno de los magistrados lo analice y dé una respuesta.



“Lo primero que debe analizarse es si aplica la caducidad para que el Consejo Electoral sancione”, afirmó Vega.



El presidente Santos aprovechó su declaración de ayer para anunciar que no le aceptó la renuncia al director de la Dian, Santiago Rojas, gerente de la campaña de Santos, en 2010.



“El doctor Rojas no tiene ninguna responsabilidad. Creo en su integridad. He trabajado con él hace 25 años y no le voy a aceptar esa renuncia. Por supuesto, le estoy diciendo que colabore con todas las autoridades para que quede establecido que no tiene ninguna responsabilidad”, dijo.



De otro lado, María Fernanda Valencia, cuya empresa es señalada de haber hecho los afiches que habría pagado Odebrecht, dijo en la Fiscalía que sí hizo esa publicidad, pero que el negocio fue lícito.

Óscar Iván, este jueves en el CNE

El excandidato presidencial del Centro Democrático en 2014, Óscar Iván Zuluaga, fue citado este jueves a las 10 a. m. al Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de la investigación por la presunta entrada de dinero de Odebrecht a su empresa electoral.



Zuluaga, quien aplazó su aspiración presidencial del 2018 hasta que se aclare este tema, le pidió al tribunal electoral que lo escuchara en versión libre para “aclarar” detalles sobre los hechos. El miércoles, el CNE escuchó la versión de David Zuluaga, hijo de Óscar Iván y gerente de la campaña en el 2014.



