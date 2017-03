Director de la Dian defendió su rol en campaña Santos Presidente 2010

Santiago Rojas Arroyo, actual director de la Dian y gerente de la campaña Santos Presidente 2010, aseguró que desconoce la entrada de dineros no reportados durante su rol como gerente de la campaña.



"Estos recursos no fueron informados por ningún miembro de la campaña a la gerencia de la campaña y por lo tanto no ingresaron de acuerdo con los procedimientos establecidos”, dijo Rojas.



Rojas dice, además, que desconoce las circunstancias que rodearon esta situación y sostiene que nunca participó de reuniones para la recolección de donaciones.



Añadió también que el presidente Santos no tuvo injerencia en el manejo de los recursos y que por el contrario fue enfático en que todas las operaciones cumplieran el rigor ético.



El funcionario explicó el procedimiento para el registro de donaciones y recalcó que todas las que fueron recibidas bajo ese mecanismo se le reportaron al Consejo Nacional Electoral (CNE).



De esta manera, Rojas respondió a los señalamientos hechos la mañana de este martes por Roberto Prieto, gerente del último tramo de la campaña de Santos en el 2010 y luego en el 2014, quien aseguró en entrevista con 'Blu Radio' que hubo “una operación irregular” en la financiación de la campaña de 2010 en la que se recibió dinero de la firma Odebrecht.



De acuerdo con las declaraciones de Prieto, parte del equipo financiero de la campaña del 2010 se acercó a Odebrecht y con eso se pagaron unos afiches de la campaña.



“Yo ordené los afiches y me dijeron que (la plata) salió de Odebrecht. Les envié la factura”, indicó en entrevista a 'Blu Radio'. “La irregularidad es evidente”, puntualizó.



ECONOMÍA