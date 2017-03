Sancho BBDO sí aparece en rendición de cuenta de campaña Santos

Según el portal Cuentas Claras, el mecanismo oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la rendición de cuentas de las campañas electorales, la agencia de publicidad Sancho BBDO sí aparece en los registros aportados por la campaña de Juan Manuel Santos.



El anexo 6.8 dado por esa campaña y que, según ese portal contiene “todos los gastos de propaganda política a través de los medios de comunicación social y del espacio público como son: radio, periódico, revistas, televisión vallas, pasacalles pendones, afiches, etc”, nombra a esa agencia de publicidad 20 veces en el reporte de gastos.

Esos gastos #suman 192.873.940 millones de pesos. El más bajo por 74.244 pesos y el más alto por más de 399 millones de pesos, aunque seguido de este existe una cifra negativa por 333 millones de pesos. El documento no especifica cuáles fueron los gastos electorales que encargó a Sancho BBDO.



Esto se da en medio de las afirmaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación en las que indicó que la firma brasilera Odebrecht asumió los gastos de las campañas presidenciales de 2014. Esto en contravía de lo estipulado en la ley electoral que no permite la financiación de las campañas electorales por parte de una empresa privada extranjera.



La tesis de la Fiscalía es que tanto la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos como la de Óscar Iván Zuluaga habrían terminado beneficiadas por maniobras realizadas por el Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasilera, la división que manejaba los pagos ilegales en varios países.



Frente a la campaña de Santos, la Fiscalía asegura que la multinacional firmó el 2 de febrero del 2014 un contrato por un millón de dólares con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la reconocida firma de publicidad Sancho Bbdo “para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país”.



Esa agencia confirmó que dicho contrato sí existió y que la información fue dada a la Fiscalía, aunque nunca lo vinculó con la campaña de Santos.



“Esta información fue proporcionada a la Fiscalía hace varias semanas, cuando se llevaron a cabo entrevistas sobre el particular”, indicó la firma de publicidad en un escueto comunicado.



Por su parte, Rodrigo Prieto, jefe de la campaña de la reelección de Santos en 2014, indicó que no tiene ningún conocimiento de que la campaña haya recibido una encuesta como aporte de la multinacional durante la pasada contienda electoral.



“En la campaña no tuvimos conocimiento de la investigación que Odebrecht le contrató a la firma Paddington”, señaló Prieto en su comunicado. Y agregó que la campaña tuvo su propia firma encuestadora: Conecta.



