La bochornosa elección de las directivas de la Cámara

21 de julio 2017 , 10:03 a.m.

Casi hasta las 9 p. m. de este jueves 20 de julio duró la primera sesión de la Cámara de Representantes, en la que se eligió presidente y primera vicepresidenta, pero en la que hubo contratiempos para la designación del segundo vicepresidente.

Una vez el presidente Juan Manuel Santos terminó la instalación formal del último año de trabajo ordinario de los congresistas, el cual irá hasta el 20 de julio del próximo año, Senado y Cámara se fueron a sesionar por su cuenta.



En el Senado fue elegido como presidente el conservador Efraín Cepeda; como primer vicepresidente, el senador de 'la U' Andrés García Zuccardi, y como segundo vicepresidente, el miembro de Opción Ciudadana Antonio Correa.

Pero en la Cámara, la elección de directivas no se pudo completar y una de las elecciones de cargos debió aplazarse para el próximo martes 24 de julio.



El anterior presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, decidió armar una sola votación: presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente.



En los dos primeros no hubo líos y fueron escogidos Rodrigo Lara (Cambio Radical) y Lina María Barrera (Partido Conservador).

Pero para la segunda vicepresidencia no pasó lo mismo ya que, para comenzar, fueron postulados tres candidatos: Germán Carlosama (Ainco), Germán Navas Talero (Polo) y Santiago Valencia (Centro Democrático).



La postulación de Valencia se dio pese a que es tradición que esos cargos se entregan a los partidos minoritarios y los uribistas son 19 representantes en la Cámara. Es de la cuarta bancada más grande.



El lío surgió cuando los escrutadores encontraron que para la elección de segundo vicepresidente algún representante, no es claro con qué intención, introdujo en la urna un papel adicional. Es decir que en lugar de 152 votos habría 153.



Las protestas no se hicieron esperar, especialmente por parte de los uribistas, varios de los cuales reclamaron transparencia de los escrutadores.

Poco a poco algunos representantes se fueron aglutinando frente a la mesa directiva de la Cámara exigiendo una respuesta, mientras que otros optaron por abandonar el recinto.



Al final, Pinto solicitó dejar en firme la elección de Lara y Barrera como presidente y primera vicepresidenta, y les trasladó a ellos el manejo de la sesión y, con esto, la solución del problema.



Los elegidos decidieron aplazar la elección de segundo vicepresidente para el próximo martes y cuando se creía que se levantaría la sesión, Lara comenzó a pronunciar su discurso de posesión con la asistencia de unos pocos representantes en la Cámara.



"El Centro Democrático es abusivo y torpedea la elección de la segunda vicepresidencia de Cámara para las comunidades indígenas", reclamó Carlosama.



"Gracias a los compañeros que votaron por mí para la segunda vicepresidencia, aparentemente teníamos la mayoría. Invito a conservarla el martes", trinó Valencia minutos después de la controversia.

Gracias a los compañeros que votaron por mi para la 2a vicepresidencia, aparentemente teníamos la mayoría. Invito a conservarla el martes. — Santiago Valencia G (@sanvalgo) 21 de julio de 2017

"Cumpla la ley. Convoque a nueva elección", le exigió Navas a la mesa directiva de la Cámara.



