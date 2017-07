Revocatorias le costarían al país $ 100.000 millones

Una abstención de casi el 84 por ciento ha sido la protagonista de las siete revocatorias de mandato del alcaldes que se han realizado hasta el momento, las cuales le han costado al país 1.546’218.551 de pesos.

Así se desprende de un cuadro que publicó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su cuenta de Twitter y que tituló ‘Resumen revocatorias de mandato realizadas durante 2017’.



A esta cifra se le sumarían los costos de otras más de cien revocatorias que cursan actualmente en el Consejo Nacional Electoral.



Según el registrador Juan Carlos Galindo, el precio estimado para la logística de las votaciones de revocatorias estaría en 100.000 millones de pesos.



Este presupuesto serviría por ejemplo para la entrega de alrededor de 5.000 viviendas gratis, según el presupuesto que el Gobierno designa para ese programa. Estas casas podrían beneficiar al menos 20.000 personas.



De llegarse a hacer, la revocatoria más costosa sería la que pretende sacar de su cargo al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, la cual estaría alrededor de los 40.000 millones de pesos, según defensores de esa campaña.



Para el catedrático de la Universidad del Rosario Rúbén Sánchez, estas votaciones también implican un “costo político” alto que genera “una brecha entre los representantes por la sociedad y quienes no se sienten identificados”.



De todas maneras, las revocatorias de mandato de alcaldes y gobernadores han tomado una fuerza inusual este año. Las peticiones para votar siguen apareciendo sin que el CNE tome cartas en el asunto.



Mientras tanto, en los municipios continúan llevándose a cabo estas votaciones en las que la alta abstención ha sido el común denominador.



Para Sánchez, este fenómeno “es reflejo de la desconfianza que hay en las instituciones y en los elegidos, mucha gente dice que igual no va a pasar nada” y por eso prefiere no salir a las calles.



Inclusive, en la historia reciente de Colombia este mecanismo no ha funcionado para hacer a un lado a algún mandatario.



Hasta el momento, la cifra de abstencionismo más alto revelado por el CNE es de 90,5 por ciento en Icononzo, Tolima. En este municipio el potencial electoral es de 8.438 personas, de las cuales solo 799 llegaron hasta las urnas.



Sin embargo, esta fue la revocatoria que menos costó. No superó los 61 millones de pesos.



De acuerdo con ese mismo reporte, la más costosa de todas fue la de Barrancabermeja, Santander, la cual superó los 554 millones de pesos. En esa jornada votaron apenas 16.898 ciudadanos de un potencial de 169.907, es decir el abstencionismo fue del 90 por ciento.



En ninguno de los casos se ha logrado llegar ni siquiera llegar al umbral mínimo requerido de votantes.



Hace algunos meses, el Consejo Electoral anunció que estudiaría si las causales para solicitar estos mecanismos de participación ciudadana (incumplimiento del programa de gobierno o insatisfacción generalizada de la población) estaban acorde con las exigencias de ley.



Sin embargo, hasta el momento no han podido ni siquiera fijar un criterio con el cual analizar estas herramientas y, debido a esto, ya se les han pasado siete votaciones en el país, ninguna de las cuales ha prosperado.



