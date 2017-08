Colombia, parte de la estrategia de EE. UU. contra Nicolás Maduro

La visita del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, a Colombia dejó al presidente Juan Manuel Santos con un papel de liderazgo en la estrategia de Washington para “aislar diplomática y económicamente a Venezuela” hasta que se produzca su retorno a la democracia y a la libertad.



Santos, por su parte, no eludió esa responsabilidad, sino que, por el contrario, la asumió con carácter y de manera pública, lo que hasta hace apenas unos meses era un rol casi imposible.

Si bien Santos había comenzado a tomar distancia del régimen de Nicolás Maduro durante los últimos meses, luego de que la crisis en ese país comenzó a dejar un saldo negativo en víctimas, el compromiso asumido con Washington este fin de semana le asigna un papel protagónico en el desafío de restaurar las libertades y la institucionalidad en Venezuela.



El nuevo rol de Santos en este desafío comenzó a explicarse por hechos como que Colombia fue la primera escala en la gira de Pence por cuatro países latinoamericanos, cuyo principal propósito es “aislar a Maduro”, para lo cual Washington está dispuesto a utilizar todo su “poder político y económico”.



Pero, más allá de hechos simbólicos como ese, Pence, el segundo hombre más poderoso de la Casa Blanca, no dejó dudas sobre lo que Washington quiere con Maduro: sacarlo del poder.



Con la misma claridad que rechazó cualquier acción militar para conseguir este objetivo, como amenazó el presidente estadounidense, Donald Trump, el viernes pasado, Santos se puso de su lado para echar mano de sanciones que obliguen al mandatario venezolano a facilitar el retorno de su país a la democracia.



“El presidente Trump me envió aquí para seguir construyendo lo que nosotros creemos es una alianza sin precedentes entre los países de América Latina para aislar diplomática y económicamente a Venezuela”, dijo Pence, lo que Santos apoyó de manera categórica.



“La presión sobre el régimen venezolano debe mantenerse y acrecentarse”, apoyó el mandatario colombiano, sin rodeo, en la Casa de Huéspedes de Cartagena, mientras miraba a Pence a los ojos.



“Nosotros respaldamos las medidas que ha tomado el Gobierno norteamericano y respaldaremos medidas adicionales”, agregó el jefe de Estado colombiano, como para no dejar dudas.



Por algo, Pence replicó luego que “Colombia no tiene mejor socio ni amigo que los Estados Unidos”.

El director del observatorio sobre Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, consideró que la posición de Santos se explica porque “Colombia tiene que liderar, como ningún otro país, esta iniciativa, por ser la nación más afectada con lo que pase en Venezuela”.



Rubén Sánchez, profesor de relaciones internacionales de ese mismo centro de educación superior, dijo que no ve “nada nuevo” en la postura del presidente Santos, pues en la historia diplomática de Bogotá y Washington, “Colombia ha sido un alfil, y esta no es la excepción”.



Aunque Santos ha admitido que su relación con el presidente Maduro en la actualidad es nula, hay quienes creen que esta podría empeorarse en la medida en que Colombia forme parte de las sanciones que vendrán contra Caracas, no solo de Washington sino de la comunidad internacional.



Y, evidentemente, vendrán más sanciones, como Pence y Santos lo advirtieron en Cartagena el domingo pasado.

Santos sugiere agenda

El presidente Juan Manuel Santos estuvo el lunes en la noche en el programa ‘Pregunta Yamid’, en el marco del lanzamiento de la nueva programación del Canal 1, donde volvió a referirse a la situación con Venezuela.



Según el mandatario, en la reunión que sostuvo el domingo en Cartagena con el vicepresidente Mike Pence, le dijo que América Latina y Colombia “no aceptaríamos una intervención militar” en el país vecino.



No obstante, insistió en la necesidad de que se busque una salida negociada y pacífica a lo que ocurre en Venezuela.



En la entrevista con Yamid Amat, el jefe de Estado esbozó la que podría ser la ruta para esa salida política y dijo que el primer paso es que las dos partes, la oposición y el Gobierno, como se ha sugerido tantas veces, se sienten a negociar una agenda concreta, algo parecido a lo que se hizo con las Farc.



“Puntos concretos como cuándo va a haber elecciones, en qué circunstancias se van a llevar a cabo esas elecciones, el respeto por la Constitución, que a la asamblea, que es el Congreso de Venezuela, se le restituyan sus poderes (…), que les den a los presos políticos su libertad, que se pueda buscar una salida para ambas partes. Una agenda precisa que les dé seguridades y garantías a las dos partes”, dijo Santos.



El mandatario confirmó que con Maduro “no hay en este momento relaciones”.



