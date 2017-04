Reunión de Uribe-Pastrana con Trump 'fue un encuentro de coincidencia'

Un artículo publicado por el medio de comunicación CNN en Español deja en duda la formalidad del encuentro entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.



Según lo confirmó una fuente que no fue identificada, “Pastrana estuvo en el restaurante del club Mar-a-Lago con un grupo comiendo y en uno de los pasillos saludó al presidente Trump. La fuente describe el encuentro como muy breve, apenas el saludo en el pasillo, ni siquiera hay certeza de que Uribe hubiera estado ahí”, dice la cadena de televisión.

El encuentro –que se habría dado el viernes- trascendió gracias a un trino que el expresidente Pastrana publicó esa noche.



“Gracias a @POTUS @realDonaldTrump por la cordial y muy franca conversación sobre problemas y perspectivas de Colombia y la región”, escribió el exmandatario conservador en su cuenta de Twitter.



Por su parte, Uribe se limitó a señalar que la reunión con Trump se dio por una “invitación de terceros” y señaló que se trató fundamentalmente de “un encuentro social”.



La misma fuente le aseguró a CNN en Español que “de haberse dado una reunión como la que se ha descrito en varios medios colombianos hubiera quedado registrada en los informes de prensa de los reporteros que viajan con el presidente Trump”.



CNN en Español afirmó que revisó los informes y no se menciona ese encuentro.



Alfonso Prada, secretario general de la Presidencia y vocero oficial del presidente Juan Manuel Santos, se refirió este lunes a la reunión:



“No tenemos mayor información, como no la tienen los colombianos. Sabemos que aparentemente fue una reunión social y fue como un encuentro de coincidencia. No hay ninguna declaración de la Casa Blanca, no tenemos ninguna fotografía, no tenemos ningún tipo de conclusión sobre el particular. Razón por la cual le damos el alcance que exactamente los hechos están mostrando. Una reunión casual, esperamos que no haya sido utilizada para hablar contra Colombia ni contra el gobierno y se respeta la tradición colombiana. La tradición colombiana ha sido una tradición eternal en la que el trámite de las relaciones internacionales está encabezada por el jefe de estado que mantiene la dignidad del estado y la coherencia de las reuniones internacionales", afirmó.



El encuentro que ha recibido gran atención de los medios locales colombianos, también ha causado incomodidad entre la opinión pública, pues el presidente de Colombia Juan Manuel Santos aún no se reúne con su homólogo estadounidense. Sin embargo, los mandatarios hablaron telefónicamente en febrero.

La tradición colombiana ha sido una tradición eternal en la que el trámite de las relaciones internacionales está encabezada por el jefe de estado

Santos y Trump aún no se han reunido formalmente, aunque han hablado por teléfono en dos oportunidades. Este encuentro se dio antes de la reunión que está prevista entre el presidente l Santos y el mandatario estadounidense, la cual, según le confirmaron fuentes de Washington a EL TIEMPO, se daría hacia mediados del próximo mes.



