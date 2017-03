'Es más importante defender la vida que el cemento': Roy Barreras

16 de marzo 2017 , 12:20 a.m.

A la misma hora en que el pasado martes el vicepresidente Germán Vargas Lleras hacía el balance de su gestión en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, para comenzar su carrera hacia la presidencia en el 2018, los principales líderes de ‘la U’, a instancias del senador Roy Barreras, se reunían a manteles en la residencia de este para saludar la llegada del nuevo ‘vice’, el general Óscar Naranjo.

No fue una coincidencia. Se trata de un acto deliberado que, según su anfitrión, pretendía decirle a Vargas Lleras que (desde ‘la U’) “no estamos con usted”.



A la residencia de Barreras, precandidato presidencial y contradictor declarado del Vicepresidente, llegaron 45 de los 56 congresistas de ‘la U’.



Algunos de los asistentes contaron que, ahí, a manteles, le pidieron a Naranjo, que se encontraba en el extremo de una de las mesas, que se centre en la defensa de la vida, mediante el diseño de una política de seguridad ciudadana.



“Queremos significar que es más importante defender la vida que el cemento”, dijo Barreras con su carga de ironía contra Vargas Lleras.



Las funciones que asuma el nuevo Vicepresidente –que será Naranjo, pues ya el presidente Santos le dio el ‘beneplácito’– serán las que el jefe del Estado determine mediante decreto.



El propio Santos ha dicho que la labor de Naranjo se centrará en seguridad ciudadana, implementación del acuerdo y lucha contra cultivos ilícitos.



El mensaje de la reunión del martes pudo ser también para el embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, quien igualmente busca la candidatura presidencial de ‘la U’.



Llamó la atención que en la cena estuvieran el procurador, Fernando Carrillo, y el contralor general, Edgardo Maya. Claro, los dos fueron invitados, no con el propósito de molestar a Vargas Lleras, sino para pedirles que acompañen desde los organismos de control la política de seguridad ciudadana que los de ‘la U’ quieren liderar como tema de debate presidencial para el 2018.



En todo caso, Carrillo y Maya sí responden más a los intereses liberales, partidos a los que han pertenecido, y con el que ‘la U’ quiere armar coalición para el 2018.



Pero la comida del martes no fue todo. El anfitrión de la cena lanzó este miércoles su nuevo libro, 'Roy de abajo hacia arriba', y aprovechó para presentar lo que a su juicio es “la coalición que ganará el poder en el 2018”.



En primera fila fueron estratégicamente ubicados líderes destacados del liberalismo, el conservatismo, los ‘verdes’ y la izquierda, que podrían jugar un papel definitorio en la elección del nuevo presidente.



