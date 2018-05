Los mayores retos del próximo presidente, según decanos de los Andes

A un día de la primera vuelta presidencial, este diario presenta la visión de cinco académicos sobre los desafíos que tendrá el próximo mandatario que elijan los colombianos, en cinco temas que han definido la campaña. Decanos de la Universidad de los Andes hablaron sobre los retos del próximo Gobierno relacionados con la economía, la educación, la justicia, el desarrollo y la salud.

En materia económica, cerrar las brechas sociales es el mayor desafío, a juicio de Juan Camilo Cárdenas, decano de la Facultad de Economía.



Este experto afirmó que el próximo Gobierno deberá trabajar en disminuir las “profundas diferencias que mantienen a esa periferia alejada del desarrollo y bienestar que estamos viendo en aquellos municipios del centro del país”.



No obstante, es de resaltar el “progreso significativo” en la reducción de pobreza multidimensional, es decir del porcentaje de familias con carencias en salud, educación y nivel de vida, Cárdenas puso de presente el rezago en esas mediciones de seis municipios de Chocó, Amazonas, Guainía, Vaupés y Cauca, “donde ese índice es del 100 por ciento”.



En ese sentido, uno de los puntos que deberá abordar de manera prioritaria el nuevo mandatario para cerrar ese bache, a juicio de Eduardo Escallón, decano de la Facultad de Educación, es reducir también la “brecha de equidad en el acceso en el sistema educativo a nivel nacional”. Para esto, Escallón habló de dirigir “los recursos para fomentar el desarrollo profesional docente”, sobre todo en la formación de posgrado.



Este académico agregó que también es necesario “garantizar el aprendizaje en los primeros años de vida” y “focalizar esfuerzos en el fortalecimiento de la educación rural” para que en los territorios se desarrollen las potencialidades de los individuos y la comunidad.



Para Catalina Botero, decana de Derecho de los Andes, el reto del próximo presidente relativo a la justicia es el acceso a este servicio público, “en especial para sectores vulnerables y rurales”. “También es necesario el desarrollo de políticas que afronten el problema de la dilación en los procesos judiciales”, agregó Botero.



Asimismo, esta abogada dijo que otro desafío será impulsar “ajustes institucionales como el llamado tribunal de aforados” que permitan un control y juzgamiento eficaz de quienes ocupan los altos cargos del Estado. En el diseño de estas políticas debe participar no solo la Rama Judicial, sino también la academia y los sectores sociales, dijo Botero.



Para esta experta, es necesario que el mandatario que se posesione el próximo siete agosto apoye también la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de que se garanticen la protección de las víctimas del conflicto y una reconciliación nacional.



Alfonso Reyes, decano de Ingeniería, afirmó que es imperativo que el siguiente Gobierno, “pensando en las próximas generaciones”, ponga en marcha una reforma rural y un catastro mutipropósito; desarrolle un modelo de agricultura sostenible e incluyente con los pequeños productores y construya vías terciarias que conecten con centros de comercialización.



Esto ante la evidencia, dijo Reyes, de que la guerra “frenó nuestro desarrollo como Nación” y “sirvió de excusa para no invertir recursos necesarios en educación, salud, generación de empleo e infraestructura”.



Por su parte Andrés Sarmiento, decano de Medicina, dice que ante la crisis de la salud en el país, no solo desde la perspectiva financiera, el primer reto del próximo presidente en este campo tiene que ver con la implementación de la ley estatutaria que elevó la salud a derecho fundamental.



Sarmiento dijo que “es papel del nuevo Gobierno discutir la conveniencia de continuar con la prestación a través de un modelo de intermediación financiera”. También consideró que se debe poner la lupa en el hecho de que “las EPS han sobrepasado el umbral del 30 por ciento de red prestadora propia, desfavoreciendo así la red hospitalaria pública”.



A juicio de este profesor, el próximo mandatario debe implementar una política de prevención y mitigación de enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión arterial, infartos y cáncer (las primeras causas de mortalidad en Colombia, con el 30 %), por ejemplo, abordando el tema de la obesidad que hoy afecta al 35 % de la población.



Asimismo, el siguiente presidente debe propiciar el “uso racional de combustibles fósiles como fuente de energía”, con el fin de privilegiar la calidad del aire; preocuparse por la formación del talento humano en salud e identificar el número de médicos que requiere el país.

“Hay que reducir las diferencias que mantienen a esa periferia alejada del desarrollo y bienestar que se vive en el centro": Juan Camilo Cárdenas, Decano de Economía



“Se deben focalizar los esfuerzos en la educación rural de calidad para que en los territorios se desarrollen las potencialidades": Eduardo Escallón, Decano de Educación



"Es indispensable impulsar no solo reformas, sino políticas públicas para permitir un mayor acceso al servicio de justicia": Catalina Botero, Decana de Derecho



“Se requiere poner en marcha una reforma rural integral, la cual implica diseñar un catastro rural multipropósito, entre otras cosas”: Alfonso Reyes, Decano de IngenIería



“Es papel del nuevo Gobierno reevaluar la integración vertical. Las EPS han sobrepasado el 30 % de la red prestadora propia”: Andrés Sarmiento, Decano de Medicina



POLÍTICA