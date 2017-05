Denuncian penalmente a promotor de parodia a revocatoria de Peñalosa

Este viernes, la Registraduría Distrital de Bogotá presentó una denuncia penal contra José Fernando Flórez Ruiz, quien realizó el proceso de inscripción de la revocatoria promovida por la Fundación Azul Bogotá, encargada de defender al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.



La iniciativa fue presentada el pasado 18 de abril con el objetivo de demostrar que las resoluciones que dieron vida a los cuatro promotores de la revocatoria contra Peñalosa carecen de validez. Así lo indicó el director de Azul Bogotá, Andrés Villamizar, a través de un video publicado en la cuenta de Twitter de la fundación.

En este proceso, según indicó Villamizar, se armó “con las peores y más flagrantes mentiras que se han dicho contra el Alcalde”. Y agregó que “lo más increíble fue que la Registraduría aprobó el comité”.



Por su parte, el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, aseguró que una vez fue aceptada, la “solicitud fue remitida a la Oficina Jurídica de la entidad para el análisis de su contenido, luego de encontrar falta de claridad en la exposición de motivos”.

Se trataría de un grave precedente para la democracia en Colombia, pues pone en entredicho el propósito de un mecanismo de participación FACEBOOK

TWITTER

Y destacó que “si bien existe un vacío legal en el sentido de que la Ley no le atribuye a la Registraduría la facultad de revisar o rechazar las solicitudes por los motivos que exponen los promotores, la del señor Flórez Ruiz nos generó inquietud y por esa razón la sometimos a estudio desde el mismo 18 de abril”.



Así mismo, indicaron que a través del video que contiene las declaraciones de Martínez se expone que “la inscripción del comité promotor en cuestión es un experimento”.



“Presentó los hechos a la Registraduría Nacional de manera diferente a la realidad, cuando debía estar en el deber jurídico de decir la verdad. Y la verdad en este caso es que su objetivo debía ser impulsar la revocatoria del mandato del alcalde Enrique Peñalosa y no hacer un experimento, tal y como lo señala en el video mencionado.

Así, en nuestro criterio se podría estar configurando el delito de fraude procesal. Por eso, hemos elevado la denuncia ante la Fiscalía”, indica Galindo.



Así mismo, puntualizó: “Como Registrador Nacional del Estado Civil no puedo permitir que hechos como este hagan carrera. Se trataría de un grave precedente para la democracia en Colombia, pues pone en entredicho el propósito de un mecanismo de participación, expresión sagrada de la democracia, en un intento de usarlo para fines diferentes, como el mencionado experimento al que se refiere Villamizar”.



ELTIEMPO.COM