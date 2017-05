Duro llamado de los gobernadores a Santos

Los gobernadores del país expresaron este jueves de forma unánime su molestia con el Gobierno Nacional por lo que consideran la “recentralización que se está poniendo en marcha” por parte la administración del presidente Juan Manuel Santos y que estaría perjudicando a las regiones.



Los mandatarios seccionales anunciaron que van a solicitar una reunión urgente con el Presidente y el Consejo de Ministros para plantear la “crítica situación” que dicen estar enfrentando a nivel departamental.

El malestar surgió inicialmente por la idea del Gobierno de tramitar un proyecto para crear un fondo, que sería alimentado con un porcentaje de las regalías, a fin de hacer las inversiones para el posconflicto, lo que de inmediato puso a los gobernadores en alerta.



A este propósito irían también los 1,5 billones de pesos que tiene el Fondo de Ciencia y Tecnología sin ejecutar, para ser usados en el desarrollo de vías terciarias.



Estos dineros serían manejados desde el nivel central, lo que ha generado malestar entre los líderes regionales.



Los gobernadores emitieron un comunicado, luego de sostener una extensa reunión extraordinaria en Bogotá, en el que calificaron estas decisiones del gobierno Santos como una “recentralización”, con acciones “que afectan la autonomía de los departamentos y arrebatan recursos indispensables que son de las regiones y para las regiones”.

Dentro de los temas que, según los gobernadores se verían afectados por esta modificación en la destinación de los recursos, se encuentran la financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la deuda del No POS, el mantenimiento de la infraestructura carcelaria y la implementación del acuerdo de paz.



El presidente Santos ha asegurado en varias oportunidades que lo que se busca con estas acciones por parte del Gobierno es “llevar mayor desarrollo a las regiones”.

Según el Jefe de Estado, con parte de los recursos de este fondo se podrán construir 3.000 kilómetros de vías terciarias.



“Eso es lo que están pidiendo los colombianos a donde quiera que voy”, expresó Santos.



Sin embargo, Didier Tavera, gobernador de Santander y actual director de la Federación Nacional de Departamentos, aseguró que “no se puede admitir que los recursos que ya son de las regiones pretendan quitárselos ahora”.

“Desde las regiones hay unas necesidades enormes y de nada sirve modernizar vías de cuarta generación si no tenemos por dónde sacar los productos a través de una eficiente red secundaria”, indicó Tavera.



Otro de los aspectos que han generado malestar en los gobernadores es que el Gobierno no les ha consultado sobre los proyectos que han sido presentados al Congreso para implementar el acuerdo de La Habana, los cuales impactarán directamente en lo local.



Los mandatarios calificaron esta como una “expresión de una política estatal que centraliza el poder, al tiempo que traslada competencias y obligaciones a las entidades territoriales, pero sin garantizar las fuentes de financiación para su cumplimiento”.



Tavera hizo un llamado a los congresistas para que revisen con detenimiento los proyectos que buscan modificar la destinación de los recursos regionales sin “traicionar la confianza del elector”.



“Los representantes a la Cámara son elegidos para defender los intereses de cada una de las comunidades y los senadores tienen una responsabilidad enorme. No creo que los congresistas traicionen al electorado”, indicó Tavera en nombre de los gobernadores.



