‘Nos tocará prorrogar el ‘fast track’ algunos meses más’: Cristo

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se mostró confiado en que con las recomendaciones que presentará este lunes la Misión Electoral Especial, creada en el marco del acuerdo de paz, se pueda avanzar en crear “unas reformas radicales y profundas al sistema político y electoral en el país”.

En diálogo con EL TIEMPO, el Ministro aseguró que estas modificaciones al sistema electoral son necesarias, porque el Gobierno no puede “quedarse quieto viendo cómo se deslegitima la democracia en el país y cómo se pierde la confianza ciudadana”.



Sobre la implementación normativa del acuerdo de paz anunció que esta semana será radicado en el Congreso el proyecto de ley estatutaria que definirá el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la cual acudirán los excombatientes que hayan cometido delitos graves en el marco del conflicto.



¿En qué va el trámite de los proyectos para la paz?



Vamos avanzando según el cronograma establecido y a un buen ritmo en el Congreso. Hoy tenemos más de seis iniciativas cursando el trámite en el Legislativo. Ya están aprobadas las más importantes en materia de justicia, derecho de las víctimas y las que garantizan la desmovilización y el desarme de las Farc.



Por otra parte, el Presidente está ejerciendo sus facultades para emitir decretos con fuerza de ley, como los que les dieron vida a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. En materia de implementación normativa de los acuerdos de paz, vamos sin prisa pero sin pausa y también cumpliendo con el cronograma que establecimos con las Farc en la última reunión en Cartagena.



¿Piensan prorrogar el tiempo del ‘fast track’ otros seis meses?



Tendremos que evaluar a comienzos de mayo cómo va la aprobación de las normas. Todo lo que se ha presentado hasta el momento estaría aprobado antes de que termine mayo, pero hay grandes bloques como el del desarrollo del punto agrario y el de la reforma electoral que han tenido que cumplir unos pasos previos que nos llevan a que sean presentados la primera semana de mayo, por lo que no alcanzaremos a tenerlos aprobados antes de finalizar ese mes y nos tocará prorrogar el ‘fast track’ algunos meses más.

¿Qué propósito tiene ese proyecto que busca asegurar el monopolio de las armas al Estado, cuando eso ya está en la Constitución?



La mejor garantía de no repetición de la violencia es asegurar plenamente el monopolio del uso de las armas. Es buscar que nunca más ningún arma esté en manos de grupos ilegales.



Hay otra norma que habla de la adquisición progresiva de derechos, ¿qué alcance tiene ese proyecto?



Este proyecto está contemplado en el punto de participación política del acuerdo de paz. Tiene dos propósitos: el primero es que, sin afectar los umbrales actuales, se permita la creación de movimientos que puedan presentar candidatos a corporaciones públicas con la exigencia de un número determinado de afiliados, el cual estableceremos luego.



También se busca generar una cultura de partidos más organizados, con afiliados, para generar mecanismos de democracia al interior de todas las colectividades.



Esta semana presentan el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ¿qué contiene ese proyecto?



Va a establecer la manera como funcionará la JEP: los tiempos, la duración de los procesos, la forma como se van a relacionar las distintas salas que hacen parte de esta norma constitucional, la forma de tomar las decisiones, entre otros temas.



Cabe aclarar que el funcionamiento del comité de selección de los magistrados de la JEP ya está en plena marcha, eso avanzará de manera paralela a la discusión de la ley estatutaria en el Congreso.



Hoy el Gobierno recibe las recomendaciones de la Misión Electoral creada en el acuerdo de paz, ¿qué elementos de esa propuesta pueden hacer parte de la reforma electoral?



Esperaremos el informe definitivo de la Misión Electoral. Con ese documento comenzaremos una ronda de consultas con todos los partidos políticos para recibir retroalimentación. Eso nos tomará las próximas dos semanas, y esperamos estar radicando en la primera semana de mayo las iniciativas en el Congreso de la República.



Lo que tiene claro el Gobierno es un compromiso de avanzar en unas reformas radicales y profundas al sistema político y electoral en el país. No podemos quedarnos quietos viendo cómo se deslegitima la democracia en Colombia y cómo se pierde la confianza ciudadana, y no hacer nada por el temor de algunos sectores de llevar a cabo reformas.



¿Qué temas deben hacer parte de la reforma electoral?



Es necesario reformar la organización electoral (Registraduría y el Consejo Nacional Electoral) para generar más confianza, hay que avanzar en el sistema de listas cerradas para fortalecer los partidos políticos y es necesario cambiar el sistema de financiación de campañas para acabar con esa relación perversa entre contratación estatal y campañas electorales. Con base en estos criterios, vamos a evaluar el informe que presenta la Misión Electoral.



Una de las propuestas preliminares de la Misión es quitarle a la Registraduría varias de sus funciones, ¿qué opina de esta recomendación?



El Gobierno cree que se puede reformar la Organización Electoral, que se puede despolitizar y crear un tribunal que falle los temas procesales, pero sin afectar lo que se ha avanzado en la Registraduría. Se puede encontrar un sistema mixto, no creo que se deba eliminar esta entidad, sino fortalecerla y estructurarla.



Queda menos de un mes para que entre en vigor la inhabilidad para los funcionarios del Gobierno que quieran hacer parte de la campaña presidencial, ¿está preparando su salida?



Es una decisión difícil, agradezco la carta de casi 40 congresistas liberales que me han planteado que asuma la cabeza de una amplia coalición que defienda lo que se ha alcanzado en materia de paz, pero al mismo tiempo siento un gran compromiso con la implementación normativa de los acuerdos en el Congreso.



Espero tomar una decisión final conjuntamente con el presidente Santos.



¿Cree que le puede ser más útil a la paz por fuera del Gobierno?



Siento que se están necesitando muchas voces fuera del Gobierno defendiendo los logros alcanzados, que sectores recalcitrantes de la oposición se niegan a reconocer, pero al mismo tiempo sé de la importancia de garantizar que termine esta etapa de la implementación normativa de la mejor manera en el Congreso.

La propuesta que presentará al Gobierno la Misión Electoral

La Misión Electoral Especial, acordada en Cuba, le entregará este lunes al Gobierno su propuesta de reforma política y electoral.



Las recomendaciones, que se le entregarán al presidente Juan Manuel Santos; al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y al alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, contemplan tres grandes bloques.



El primero de ellos tiene que ver con la arquitectura institucional y electoral, el cual se centra en mejorar el control a las organizaciones políticas y en poder hacer elecciones bajo el control total de las instituciones electorales.



El segundo se refiere a la financiación de la política.



En este aspecto, la Misión Electoral plantea dos temas: el primero de ellos es cómo financiar el ejercicio de la política desde el Estado y desde el sector privado; y el otro, cómo se hará el respectivo control a esa financiación.



Finalmente, el tercer bloque hace referencia a lo que han denominado como la democracia local, es decir, buscar que haya una mayor representación de las comunidades en el Congreso, especialmente las más alejadas del país. Se propone ampliar el número de representantes y un cambio en la forma de elección de estos.



