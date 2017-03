Recusan a magistrado que estudiará campaña de Santos en el 2010

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Armando Novoa fue recusado para actuar en el caso de las irregularidades presentadas en la campaña del presidente Juan Manuel Santos, en el 2010.



Novoa fue elegido, mediante sorteo, como el encargado de fijar una posición sobre las acciones que emprenderá el Consejo Electoral, luego de que Roberto Prieto, integrante de la campaña de Santos en 2010, admitió que se cometieron "irregularidades".

La recusación es una petición para que Novoa se separe de todo lo relacionado con el caso, la cual deberá ser aceptada o no por el mismo magistrado.



En el recurso presentado contra Novoa, conocido por EL TIEMPO, dice que el magistrado, "como si se tratara de un ciudadano al que no le corresponde conocer del asunto, ha irrumpido públicamente para solicitar que se investigue la campaña".



En los últimos días se ha dado un debate jurídico en torno a si la facultad del Consejo Electoral para sancionar los hechos del 2010 ya caducó o todavía está vigente.



La semana pasada, en varios medios de comunicación, el magistrado Novoa emitió opiniones en el sentido de que la competencia del CNE para investigar y, eventualmente, sancionar hechos cometidos en el 2010 sigue viva, lo que se consideraría un prejuzgamiento.



"Las declaraciones mediáticas del magistrado Novoa García son prueba de que ha pronunciado juicios y reproches subjetivos sobre el asunto en cuestión que, por supuesto, no puede expresar en esos escenarios como cualquier ciudadano del corriente", reza la recusación.



Juristas expertos en temas electorales le dijeron a este diario que el paso siguiente es que Novoa manifieste si acepta o no la recusación en su contra.



En caso de que la acepte, debe separarse del proceso. Si no la acepta, la recusación debe ser estudiada por el magistrado que le sigue en orden alfabético, que en este caso es Emiliano Rivera.



Rivera debe decidir sobre la recusación de Novoa y, en caso de aceptarla, asumir el caso por las irregularidades en la campaña de Santos en el 2010.



POLÍTICA